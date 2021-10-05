Из-за трахеостомы Бекмансуров не может говорить, поэтому общается записками. Хотя некоторые источники сообщают, что парень все-таки разговаривает.
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Из больницы в СИЗО
Парню, расстрелявшему 6 человек в Пермском университете, сделали несколько операций. В частности ампутировали ногу и изъяли из тела пули. Кроме того, Бекмансурова недавно отключили от ИВЛ.
После перевода из реанимации Тимура Бекмансурова ждут допросы следователей о событиях 20 сентября. После этого парня могут перевести в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, который является крупнейшим в России.
Стрельба в Пермском университете: главное
- 20 сентября 2021 года студент первого курса юридического факультета Пермского университета Тимур Бекмансуров открыл огонь в учебном заведении.
- Чтобы спастись, студенты, которые были в университете, баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
- В результате стрельбы 6 человек погибли, а еще 24 получили ранения.
- Во время задержания Бекмансурова серьезно ранили, и он попал в больницу.