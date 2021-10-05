Из-за трахеостомы Бекмансуров не может говорить, поэтому общается записками. Хотя некоторые источники сообщают, что парень все-таки разговаривает.

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Из больницы в СИЗО

Парню, расстрелявшему 6 человек в Пермском университете, сделали несколько операций. В частности ампутировали ногу и изъяли из тела пули. Кроме того, Бекмансурова недавно отключили от ИВЛ.

После перевода из реанимации Тимура Бекмансурова ждут допросы следователей о событиях 20 сентября. После этого парня могут перевести в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, который является крупнейшим в России.

Обратите внимание! Ранее СМИ сообщали, что на лечение Пермского стрелка лишь за первые 4 дня его пребывания потратили более 2 миллионов рублей. О том, во сколько обошлось лечение Бекмансурова по состоянию на 5 октября – пока не сообщают.

Стрельба в Пермском университете: главное