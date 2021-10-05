Через трахеостому Бекмансуров не може говорити, тому спілкується записками. Хоча деякі джерела повідомляють, що хлопець все-таки розмовляє.
Зверніть увагу Кинув чоловік-іноземець: відомі нові деталі про Моторіну, яка розстріляла інструктора тиру
З лікарні – в СІЗО
Хлопцю, який розстріляв 6 людей у Пермському університеті, зробили декілька операцій. Зокрема ампутували ногу та вилучили з тіла кулі. Крім того, Бекмансурова нещодавно відключили від ШВЛ.
Після переведення з реанімації на Тимура Бекмансурова чекають допити слідчих про події 20 вересня. Опісля цього хлопця можуть перевести до СІЗО "Матроська тиша" в Москві, який є найбільшим у Росії.
Стрілянина в Пермському університеті: головне
- 20 вересня 2021 року студент першого курсу юридичного факультету Пермського університету Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у навчальному закладі.
- Щоб урятуватися, студенти, які були в університеті, барикадувалися в аудиторіях та вистрибували з вікон.
- У результаті стрілянини 6 людей загинули, а ще 24 отримали поранення.
- Під час затримання Бекмансурова серйозно поранили, через що він потрапив до лікарні.