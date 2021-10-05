Через трахеостому Бекмансуров не може говорити, тому спілкується записками. Хоча деякі джерела повідомляють, що хлопець все-таки розмовляє.

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З лікарні – в СІЗО

Хлопцю, який розстріляв 6 людей у Пермському університеті, зробили декілька операцій. Зокрема ампутували ногу та вилучили з тіла кулі. Крім того, Бекмансурова нещодавно відключили від ШВЛ.

Після переведення з реанімації на Тимура Бекмансурова чекають допити слідчих про події 20 вересня. Опісля цього хлопця можуть перевести до СІЗО "Матроська тиша" в Москві, який є найбільшим у Росії.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомляли, що на лікування пермського стрілка лише за перші 4 дні його перебування витратили понад 2 мільйони рублів. Про те, у скільки обійшлося лікування Бекмансурова станом на 5 жовтня – поки не повідомляють.

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