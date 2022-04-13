Следователи выяснили, что 12 апреля в селе Правдино Белозерского района российские военные расстреляли 7 человек. Жертвы – 6 мужчин и 1 женщина.

Ранее Возле Чернигова выкопали из могил тела 3 погибших: их машины жестоко обстреляли оккупанты

Оккупанты взорвали дом вместе с телами

Чтобы скрыть массовое убийство, захватчики решили взорвать здание, где произошел расстрел. Так они хотели уничтожить тела и доказательства.

Правоохранительные органы работают усиленно над тем, чтобы установить все обстоятельства жутких событий, а также идентифицировать погибших. Херсонская областная прокуратура проводит досудебное расследование. Уголовное производство было открыто за нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Населенные пункты в Херсонской области – оккупированы

Отметим, что часть Херсонской области находится под оккупацией русских войск. Более сотни населенных пунктов – без воды и электроснабжения. Ситуация в регионе близится к гуманитарной катастрофе.