Восток Украины, в частности Донетчина, остается самой горячей точкой на всей линии фронта. Именно туда Россия отправляет тысячи своих неадекватных военнослужащих, чтобы достичь хоть какого-то успеха на поле боя. От этого, к сожалению, страдают обычные люди. В понедельник вечером, 26 декабря, российские телеграм-каналы сообщили о расстреле семьи в Макеевке, – информирует 24 Канал.

Читайте также Из раненого в Донецке Рогозина получили обломок снаряда: что говорят о его состоянии

Всех людей убили выстрелами в голову

Известно лишь, что к этому причастна группа лиц, вооруженных автоматами. Всех членов семьи неизвестные убили выстрелами в голову, а затем скрылись на машине марки "Шкода Суперб" синего цвета с регистрационным номером Е749УК.

Обратите внимание! Впоследствии стало известно, что погибла семья ромов, а детям было 1, 7 и 9 лет.

Следует заметить, что вражеская "власть" по состоянию на ночь на 27 декабря не подтверждала и не опровергала произошедшее. Это наталкивает на мысль, что захватчики отдают себе отчет, что за этим стоят бандиты, причастные к России.

Также на эту новость отреагировал известный блоггер и журналист Денис Казанский. Он задал риторический вопрос относительно того, кто виноват в произошедшем.

Расстреляна семья из 8 человек, в том числе трое детей. Казалось бы, при чем здесь выпущены из российских тюрем бандиты, насильники и убийцы, которым раздали оружие и отправили на Донбасс,

– написал он.

Вероятно, скоро оккупанты "придут в себя", поймут, что нужно как-то оправдываться, и начнут вопить, что "во всем виноваты" Вооруженные Силы. Однако очевидно, что это не так.



Как не поддаваться вражеской пропаганде / Картинка 24 Канала

Россия отправляет на фронт зэков

Во всем, что происходит в Украине и на оккупированных территориях, виновато исключительно соседнее террористическое государство, и никаких разговоров об обратном не может быть. Собственно, Кремль десятками тысяч отправляет на фронт заключенных – то есть людей, отбывавших наказание в местах лишения свободы за убийства, распространение наркотиков и другие преступления. Поэтому неудивительно, что случаются такие инциденты.

Как отмечают американские аналитики, военнослужащих ПВК "Вагнера" в Украине сейчас около 50 тысяч, однако 80 процентов из этой "элиты" российской армии – то есть 40 тысяч – это бывшие зэки.