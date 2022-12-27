Схід України, зокрема Донеччина, залишається найбільш гарячою точкою на усій лінії фронту. Саме туди Росія відправляє тисячі своїх неадекватних військовослужбовців, аби досягти хоч якогось успіху на полі бою. Від цього, на жаль, страждають звичайні люди. У понеділок ввечері, 26 грудня, російські телеграм-канали повідомили про розстріл сім'ї в Макіївці, – інформує 24 Канал.

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Усіх людей вбили пострілами в голову

Відомо лише, що до цього причетна група осіб, яка озброєна автоматами. Усіх членів родини невідомі вбили пострілами у голову, а потім втекли на машині марки "Шкода Суперб" синього кольору з реєстраційним номером Е749УК.

Зверніть увагу! Згодом стало відомо, що загинула сім'я ромів, а дітям було 1, 7 та 9 років.

Слід зауважити, що ворожа "влада" станом на ніч проти 27 грудня не підтверджувала та не спростовувала те, що сталося. Це наштовхує на думку, що загарбники усвідомлюють, що за цим стоять бандити, які причетні до Росії.

Також на цю новину відреагував відомий блогер та журналіст Денис Казанський. Він поставив риторичне питання щодо того, хто винен у тому, що сталося.

Розстріляно сім'ю з 8 осіб, зокрема трьох дітей. Здавалося б, до чого тут випущені з російських в'язниць бандити, ґвалтівники та вбивці, яким роздали зброю і відправили на Донбас,

– написав він.

Ймовірно, скоро окупанти "отямляться", зрозуміють, що потрібно якось виправдовуватись, та почнуть волати, що "у всьому винні" Збройні Сили. Однак очевидно, що це не так.



Як не піддаватись ворожій пропаганді / Картинка 24 Каналу

Росія відправляє на фронт зеків

У всьому, що відбувається в Україні та на окупованих територіях, винна винятково сусідня терористична держава, та ніяких розмов про протилежне не може бути. Власне, Кремль десятками тисяч відправляє на фронт ув'язнених – тобто людей, що відбували покарання в місцях позбавлення волі за вбивства, поширення наркотиків та інші злочини. Тому й не дивно, що трапляються такі інциденти.

Як зазначають американські аналітики, військовослужбовців ПВК "Вагнера" в Україні зараз близько 50 тисяч, однак 80 відсотків з цієї "еліти" російської армії – себто 40 тисяч – це колишні зеки.