Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, размещением войск и техники оккупанты пытаются обезопасить себя.

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Военные базы россиян в детских учреждениях

В селе Новопетровка Запорожской области на территории корпуса детского санатория "Весна" захватчики обустроили военную базу, где находится более 800 русских военных. Вблизи жилых домов местных обитателей рассредоточена российская военная техника.

Они находятся в корпусах детского санатория, держат там военных, а технику расставили вблизи жилых домов. Таким образом они пытаются защититься местным населением, которое используют в качестве "живого щита",

– объяснил Жданов.

В селе Чулаковка Херсонской области базу отдыха "Ива" оккупанты переоборудовали под военную комендатуру, проводят там допросы, жестоко пытают украинцев в подвале.

Жданов о действиях захватчиков: смотрите видео

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