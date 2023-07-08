Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, розміщенням військ та техніки окупанти намагаються убезпечити себе.

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Військові бази росіян у дитячих закладах

У селі Новопетрівка Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію "Весна" загарбники облаштували військову базу, де перебуває понад 800 російських військових. Поблизу житлових будинків місцевих жителів розосереджена російська військова техніка.

Вони перебувають у корпусах дитячого санаторію, тримають там військових, а техніку розставили поблизу житлових будинків. У такий спосіб вони намагаються захиститися місцевим населенням, яке використовують у якості "живого щита",

– пояснив Жданов.

У селі Чулаківка Херсонської області базу відпочинку "Іва" окупанти переобладнали під військову комендатуру, проводять там допити, жорстоко катують українців у підвалі.

Жданов про дії загарбників: дивіться відео

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