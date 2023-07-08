Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, розміщенням військ та техніки окупанти намагаються убезпечити себе.
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Військові бази росіян у дитячих закладах
У селі Новопетрівка Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію "Весна" загарбники облаштували військову базу, де перебуває понад 800 російських військових. Поблизу житлових будинків місцевих жителів розосереджена російська військова техніка.
Вони перебувають у корпусах дитячого санаторію, тримають там військових, а техніку розставили поблизу житлових будинків. У такий спосіб вони намагаються захиститися місцевим населенням, яке використовують у якості "живого щита",
– пояснив Жданов.
У селі Чулаківка Херсонської області базу відпочинку "Іва" окупанти переобладнали під військову комендатуру, проводять там допити, жорстоко катують українців у підвалі.
Жданов про дії загарбників: дивіться відео
Окуповані території: останні новини
- З тимчасово окупованої частини Херсонської області окупанти вивозять награбоване майно українців вагонами, щоб потім перепродати. Загарбники облаштовують цілі склади та звозять туди все, що можна продати. Грабують навіть автомобілі.
- У Маріуполі росіяни також продовжують мародерство. Побутове приладдя та будівельні матеріали російські військові крадуть у напівзруйнованих будинках, де ніхто не живе. Крім того, на сміттєзвалище у Маріуполі приїздять жителі Ростовської області, Таганрогу та навколишніх сіл, скуповують це сміття і везуть у Росію.
- Російські воєнкори так злякались наступу українських сил у Херсонській області, що закликали глав регіонів Росії передати конфісковані у браконьєрів човни на лінію оборони на річці Дніпро.