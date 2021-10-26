Об этом свидетельствуют результаты новой экспертизы, которую провело Министерство внутренних дел Украины. Такое заявление сделал замглавы ведомства Евгений Енин.

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Не просто метадон, а с примесями

Ранее в МВД рассказали, что в организме умершего Полякова обнаружили алкоголь и метадон – наркотическое лекарственное средство. Впоследствии выяснилось, что речь идет о смеси нескольких веществ.

Можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества,

– объяснил замминистра.

В то же время Енин уточнил, что эта смесь попала к Полякову точно не из аптеки. Впрочем, пока ведомство не будет комментировать, как эти вещества могли оказаться в организме нардепа.

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