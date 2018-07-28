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Орландо Блум шокировал брутальной выходкой на спектакле: детали

158 Читати новину українською
Орландо Блум
Орландо Блум / webz.site

Популярный актер Орландо Блум огорчил поклонников брутальной выходкой. Знаменитость жестко сделал замечание женщине, которая была зрителем спектакля.

Весь мир пристально следит за новостями, в которых упоминается Орландо Блум и Кэти Перри. Все потому, что пара объявила о помолвке, а романтические отношения двух звезд уже приобрели немалую популярность. Однако недавняя выходка актера вызвала негодование у поклонников Орландо Блума.

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Как сообщает The Daily Mail, голливудский красавец остановил спектакль, в котором играл главную роль. В СМИ предполагают, что произошло это во время спектакля "Киллер Джо", который радует ценителей искусства в британском Вест-Энде.

Очевидцы утверждают, что Орландо Блум посреди своего выступления сделал замечание женщине, которая хотела снять фрагмент его монолога на свой смартфон. Увидев это, актер грубо сделал ей замечание. Он дважды обратился к поклоннице: сначала доброжелательно, но после игнорирования его просьбы, Орландо ошалел.

Убери свой чертов iPad прямо сейчас,
– закричал он на весь зал.

Такая выходка возмутила людей в сети. Однако многие очевидцы заступились за Орландо Блума, отмечая, что он так отреагировал из-за того, что вжился в брутальную роль.

 

Кто такой Орландо Блум? Британский актер, наиболее известный ролью в фильме "Пираты Карибского моря". Кроме этого, Орландо Блум сыграл в фильмах "Троя", "Властелин колец", "Царство небесное", "Любовь и другие катастрофы", "Тайный агент" "Мушкетеры", "Хоббит: Пустошь Смога" и др. Голливудский красавец имел отношения с актрисами Умой Турман, Кирстен Данст, Сиенной Миллер, Джессикой Биль, Пенелопой Крус, Наоми Харрис. В 2018 году мужчина объявил о помолвке с певицей Кэти Перри.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Скандал
Источник: 24 Канал
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