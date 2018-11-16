Откуда стрелял задержанный снайпер с Майдана: появились новые подробности о событиях 2014-го

Винтовка, из которой был убит майдановец Александра Храпаченко была закреплена за бойцом спецподразделения "Омега", который дислоцировался 20 февраля 2014 года на верху улицы Институтской, в частности, на здании клуба Кабинета министров.

Ранее 24 канал сообщал, что 15 ноября правоохранители задержали и арестовали снайпера, подозреваемого в убийстве одного участника Майдана. Впоследствии информацию о задержании подтвердили в ГПУ.

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Как стало известно, мужчина подозревается в убийстве Александра Храпаченко. Во время событий Евромайдана он был бойцом спецподразделения внутренних войск "Омега", а на момент ареста и вручения подозрения (30 октября 2018 года) уволился из правоохранительных органов и на работал на частном предприятии, что производит оружие.

По словам адвоката семей Героев Небесной Сотни Маркиана Галабалы, снайпер принимал участие в Антитеррористической операции на Востоке Украины, однако в конце 2014 года перешел на инструкторскую работу в ряды Нацгвардии.

Также правозащитник сообщил, что после идентификации пули, которой был убит майдановец Храпаченко, удалось установить, откуда именно снайпер осуществлял выстрел, передает "Громадське".

Эта пуля имела особый разрушительный характер, она в теле потерпевшего разрушилась (взорвалась – 24 канал), и поэтому было очень трудно провести баллистическую экспертизу и идентифицировать, из какого оружия она была выпущена. Но наконец в 2018 году, через 4 года после этих трагических событий, эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз четко указал, что эта пуля была выпущена из снайперской винтовки, закрепленной за бойцом спецподразделения "Омега", который дислоцировался 20 февраля 2014 года наверху улицы Институтской, в частности, на здании клуба Кабинета министров,

– отметил Галабала.

Кроме того, юрист отметил, что следователем удалось провести экспериментальные действия со снайперской винтовкой, из которой убили Храпаченко.

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"Оружие не было уничтожено, оно даже после увольнения подозреваемого из рядов Национальной гвардии осталось в собственности этого правоохранительного органа. Следователям удалось его изъять, из него было совершено несколько экспериментальных отстрелов, затем этипули сравнили с пулей, изъятой из тела Александра Храпаченко и было достоверно установлено, что эта пуля была выпущена из этой единицы оружия, которое было выдано под роспись экс-бойцу "Омеги", – констатировал адвокат.

Добавим, что снайперу инкриминируют превышение служебных полномочий и убийство при отягчающих обстоятельствах. Ему уже избрана мера пресечения – содержание под стражей без права залога.

Напомним, в конце июня Святошинский райсуд Киева пришел к выводу, что боец спецподразделения "Беркут" Сергей Зинченко убил Героя Небесной сотни Максима Шимко. Это впервые суд доказал причастность "беркутовца" к убийствам на Майдане.

Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. В результате столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших Революции Достоинства начали называть Небесной сотней.