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      Побиття школярки у Чернігові: чому в Україні можна не розраховувати на справедливість

      Право на правду 55 Читати новину українською

      Два роки тому в соцмережі потрапило відео, на якому група дівчат-підлітків жорстоко б’є і знущається над школяркою. Ця історія шокувала всю країну.

      На кадрах видно, як три десятки інших дітей за цим спокійно спостерігають і знімають процес на телефони. Дехто навіть заохочує хуліганок бити сильніше.

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      Ця історія трапилася в Чернігові. Згодом з’ясується, що банда малолітніх нападниць тероризували школярів всього району. Того дня вони почали відбирати телефон у чотирнадцятирічної Поліни Малоштан. Дівчина відмовилася його віддати, тоді її запросили за будівлю магазину, де почали колективне виховання кулаками.

      На бійку зібралася подивитися ледь не ціла шкільна паралель. Що характерно, ніхто не втрутився в побиття дівчини. Напад на школярку закінчився тим, що вона потрапила до лікарні зі струсом мозку та травмами очей.

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      Поліна Малоштан після побиття

      Також під час бійки їй обпалили запальничкою волосся. Втім, завдяки тому, що хтось з очевидців виклав відео в соцмережі, про цю історію заговорили і правоохоронці були змушені вже якось реагувати. Особи чотирьох нападниць встановили. Також швидко з’явилися подробиці інших бійок, які влаштовувала ця група підлітків.

      Виявилося, що або заради розваги або заради заволодіння чужими речами, ця банда тероризувала інших дітей майже два роки. До банди входило ледь не з тридцять дітей та підлітків різного віку. Керували бандою двоє дорослих.

      Таким чином угрупування тримало в страху цілий район міста. І все це поза увагою поліції. І лише після побиття Поліни Малоштан та оприлюдненого відео, частині цієї групи пред’являть звинувачення в хуліганстві. За що їм загрожуватиме до п’яти років колонії.

      Випадок був настільки резонансним, що про необхідність розслідувати цю чернігівську історію говорила навіть дружина президента Марина Порошенко. Оскільки вона опікується багатьма дитячими проектами, вона була справді шокована цим нападом.

      Тому розслідування нападу пройде досить швидко, адже в цій історії все ясно: є потерпіла, є склад злочину, зафіксований на відео, є результати медичної експертизи із тілесними ушкодженнями. Є навіть заяви про зізнання від чотирьох нападниць.

      Отож, за п’ять місяців справу було розслідувано і півтора роки тому її було передано до суду.  Проте вироку в цій історії досі немає. З чотирнадцяти призначених судових засідань за ці півтора роки відбулося лише п’ять. Оскільки то самі обвинувачені, то їхні адвокати не приходять до суду. А суддя, що веде слухання, регулярно бере тривалі відпустки і переносить засідання.

      Відтак, минулої осені, адвокат родини побитої дівчини Сергій Нестеренко заявив журналістам, що покараних у цій історії не буде, оскільки і захист обвинувачених і суддя ведуть справу до того, щоб затягнути її максимально. А потім просто закрити за терміном давності. На адвоката, незабаром після цієї заяви, напали невідомі і побили молотком.

      адвоккат чернігів побиття поліна
      Адвоката вдарили молотком

      Хто стоїть за цим нападом – поліція так і не з’ясувала. Чи пов’язаний він із справою про малолітніх нападниць – правоохоронці теж досі не можуть напевне сказати. Тим часом, самій постраждалій дівчині продовжують надходити погрози в SMS та повідомленнях в соцмережах.

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      В поліції визнають, що і після цього випадку, продовжуються напади і цькування дітей та підлітків у Чернігові, що в інших містах України. При цьому правоохоронці всіляко закликають і дітей і їхніх батьків не мовчати, а писати заяви в поліцію.

      Втім, після цієї чернігівської історії чимало хто задумається: чи є сенс в цих заявах? Якщо навіть такий резонансний випадок досі не завершився покаранням Очевидно, що справедливості в таких ситуаціях чекати не варто. Напевне тому, що дітей правоохоронців та можновладців, такі історії не зачіпають.

      Що таке булінг?Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо. Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.

      булінг україна діти
      Булінг в українських школах

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      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Полиция Видеоблоги Дети и несовершеннолетние Новости Чернигова Право на правду
      Источник: 24 канал
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