Подозреваемый в убийстве ребенка полицейский трижды избежал отправки на Донбасс, – Князев

В убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком подозревают двух полицейских. Один из них трижды избежал обязательной ротации в зону операции Объединенных сил на Донбассе.

Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал в эфире программы "Право на власть", что по его приказу тех полицейских, кто не прошел аттестацию, но возобновился через суд, отправляют на ротацию на оккупированный Донбасс.

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Дело в том, что оба полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла, были уволены из-за аттестации. После того, они возобновились через суд на свои должности. Одному из вероятных убийц даже выплатили компенсацию в размере 85 тысяч гривен.

Князев отметил, что один из полицейский "почему-то" избежал отправки на Донбасс.

Именно в мае текущего года, когда надо было ему ехать, он принес больничный на дату выезда. Кстати, выданную в районной больнице Переяслава-Хмельницкого,

– добавил Князев.

К слову, из-за убийства вероятно пьяными полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке. В то же время Национальная полиция уже назначила его главой полицейских в составе операции Объединенных сил.

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?

31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их задержали и арестовали на 2 месяца без права внесения залога, обоим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы и оба не признают вины. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог 14-летний сын подозреваемого Петровца. А еще среди подозреваемых есть женщина, которая могла скрыть оружие, из которого стреляли в ребенка.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп в следствии пулевого ранения. Извлечь пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик скончался.

Смотрите видео об убийстве Кирилла Тлявова: