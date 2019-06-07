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      Підозрюваний у вбивстві дитини поліцейський тричі уникнув направлення на Донбас, – Князєв

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      Голова Нацполіції Сергій Князєв
      Голова Нацполіції Сергій Князєв / Фото з Facebook-сторінки Сергія Князєв

      У вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому підозрюють двох поліцейських. Один з них тричі уникнув обов’язкової ротації в зону операції Об’єднаних сил на Донбасі.

      Голова Нацполіції Сергій Князєв розповів в ефірі програми "Право на владу", що за його наказом тих поліцейських, що не пройшли атестацію, але поновилися через суд, відправляють на ротацію на окупований Донбас.

      Читайте також: Звідки взялася інформація, що Кирило Тлявов впав і вдарився головою: пояснення Князєва

      Справа у тому, що обох поліцейський, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила, було звільнено через атестацію. Після того, вони поновилися через суд на свої посади. Одному з ймовірних вбивць навіть виплатили компенсацію у розмірі 85 тисяч гривень.

      Князєв зазначив, що один з поліцейський "чомусь" уникнув направлення на Донбас.

      Саме в травні місяці поточного року, коли треба було йому їхати, він приніс лікарняний на дату виїзду. До речі, видану у районній лікарні Переяслава-Хмельницького,
      – додав Князєв.

      До слова, через вбивство ймовірно п’яними поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку. Натомість Національна поліція уже призначила його головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил.

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували на 2 місяці без права внесення застави, обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця. А ще серед підозрюваних є жінка, яка могла сховати зброю, з якої стріляли в дитину.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер.

      Дивіться відео про вбивство Кирила Тлявова:

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Поліція Сергій Князєв
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