Наемники так называемого лидера Чечни Рамзана Кадырова сами создают себе проблемы. Недавно благодаря видео оккупантов в TikTok Вооруженным Силам удалось ликвидировать более 40 кадыровцев под Херсоном. А теперь российские СМИ сообщают, что военнослужащие нарвались на жительницу Донецкой области, которая на самом деле их перед тем поддерживала.
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Кадыровцы "слишком увлеклись" мародерством
"Вторая армия мира" также славится своим мародерством и ограблением гражданских. Однако во временно оккупированном регионе Донецкой области кадыровцы настолько увлеклись преступлениями, что ворвались в дом женщины, отец которой отдал свою никчемную жизнь за квазиреспублики.
Ребята, я думала, вы защищать нас едете. Я радовалась, честно… Я ж*пу рвала за вас, а вы что делаете?.. У меня не для того отец погибал на войне в 2016 году, чтобы вот так взламывали, су*а, дом!
– кричала разъяренная ватница.
Ложь оккупантов
Кадыровцы хотели ограбить дом ватники, кроме того, угнать из гаража мотоциклы и автомобиль. Однако когда их застали неожиданно на грабеже, они начали цинично врать, что кто-то проник в дом еще до них, а они вообще "не при чем".
Это так было. Мы ничего не трогали... Мы смотрели что да как... Девушка, э! Это не мы,
– открещивались от преступлений наемники Кадырова.
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Кадыров убежден, что мертвым россиянам ничего не угрожает
Украинские войска успешно ликвидируют оккупантов, в том числе и так называемых кадыровцев. Из-за этого у главы оккупационной администрации Чечни Рамзана Кадырова произошла истерика.
Он заявил, что в Херсонской области ВСУ успешно ликвидировали 23 кадыровца. Самое абсурдное, что он сказал – "жизни погибших и раненых ничего не угрожает".
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