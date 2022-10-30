Наемники так называемого лидера Чечни Рамзана Кадырова сами создают себе проблемы. Недавно благодаря видео оккупантов в TikTok Вооруженным Силам удалось ликвидировать более 40 кадыровцев под Херсоном. А теперь российские СМИ сообщают, что военнослужащие нарвались на жительницу Донецкой области, которая на самом деле их перед тем поддерживала.

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Кадыровцы "слишком увлеклись" мародерством

"Вторая армия мира" также славится своим мародерством и ограблением гражданских. Однако во временно оккупированном регионе Донецкой области кадыровцы настолько увлеклись преступлениями, что ворвались в дом женщины, отец которой отдал свою никчемную жизнь за квазиреспублики.

Ребята, я думала, вы защищать нас едете. Я радовалась, честно… Я ж*пу рвала за вас, а вы что делаете?.. У меня не для того отец погибал на войне в 2016 году, чтобы вот так взламывали, су*а, дом!

– кричала разъяренная ватница.

Ложь оккупантов

Кадыровцы хотели ограбить дом ватники, кроме того, угнать из гаража мотоциклы и автомобиль. Однако когда их застали неожиданно на грабеже, они начали цинично врать, что кто-то проник в дом еще до них, а они вообще "не при чем".

Это так было. Мы ничего не трогали... Мы смотрели что да как... Девушка, э! Это не мы,

– открещивались от преступлений наемники Кадырова.

Пророссийская женщина застала кадыровцев на территории своего дома: смотрите видео из открытых источников

Кадыров убежден, что мертвым россиянам ничего не угрожает

Украинские войска успешно ликвидируют оккупантов, в том числе и так называемых кадыровцев. Из-за этого у главы оккупационной администрации Чечни Рамзана Кадырова произошла истерика.

Он заявил, что в Херсонской области ВСУ успешно ликвидировали 23 кадыровца. Самое абсурдное, что он сказал – "жизни погибших и раненых ничего не угрожает".

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