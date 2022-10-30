Найманці так званого лідера Чечні Рамзана Кадирова самі створюють собі проблеми. Нещодавно завдяки відео окупантів у TikTok Збройним Силам вдалося ліквідувати понад 40 кадирівців під Херсоном. А тепер російські ЗМІ повідомляють, що військовослужбовці нарвалися на жительку Донеччини, яка насправді їх перед тим підтримувала.

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Кадирівці "занадто захопилися" мародерством

"Друга армія світу" також славиться своїм мародерством та обкраданням цивільних. Однак в тимчасово окупованому регіоні Донецької області кадирівці настільки захопилися злочинами, що вдерлися в хату жінки, батько якої віддав своє нікчемне життя за квазіреспубліки.

Хлопці, я думала, ви захищати нас їдете. Я раділа, чесно… Я д*пу рвала за вас, а ви що робите?.. У мене не для того батько гинув на війні у 2016 році, щоб ось так взламували, су*а, будинок!

– кричала розлючена ватниця.

Брехня окупантів

Кадирівці хотіли пограбувати будинок ватниці, окрім того, викрасти з гаража мотоцикли та автомобіль. Однак коли їх застали зненацька на пограбунку, вони почали цинічно брехати, що хтось проник до будинку ще до них, а вони взагалі "нє прі чьом".

Це так було. Ми нічого не чіпали… Ми дивилися що та як… Дівчино, е! Це не ми,

– відхрещувалися від злочинів найманці Кадирова.

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Кадиров переконаний, що мертвим росіянам нічого не загрожує

Українські війська успішно ліквідовують окупантів, зокрема й так званих кадирівців. Через це в очільника окупаційної адміністрації Чечні Рамзана Кадирова сталася істерика.

Він заявив, що на Херсонщині ЗСУ успішно ліквідували 23 кадирівців. Найабсурдніше, що він сказав – "життю загиблих та поранених нічого не загрожує".

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