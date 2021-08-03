Сейчас правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность Шишова. Об этом на брифинге по расследованию дела заявил председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

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Главные версии смерти

Самоубийство,

преднамеренное убийство, замаскированное под самоубийство.

Следователи проверяют возможные версии преступления. В частности, совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства,

– подчеркнул Клименко.

Смотрите видео брифинга Нацполиции о расследовании смерти активиста:

Обратите внимание! По данным телеграм-канала NEXTA, Шишов якобы имел канал для сбора информации о сотрудниках КГБ, работающих за пределами Беларуси.

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