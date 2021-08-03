Наразі правоохоронці вивчають спосіб життя та громадську діяльність Шишова. Про це на брифінгу щодо розслідування справи заявив голова Нацполіції України Ігор Клименко.
До теми На тілі були садна, – у МВС прокоментували травми повішеного Шишова
Головні версії смерті
- Самогубство,
- навмисне вбивство, замасковане під самогубство.
Слідчі перевіряють можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітуванням самогубства,
– наголосив Клименко.
Дивіться відео брифінгу Нацполіції про розслідування смерті активіста:
Активіста знайшли повішаним: головне
- Зранку 2 серпня лідер "Білоруського дому в Україні" вийшов на пробіжку, але додому так і не повернувся.
- На його пошуки вирушили друзі, волонтери та правоохоронці. Шишова знайшли лише зранку наступного дня – він був повішений у парку.
- Поліцейські розповіли що на тілі активіста виявили садна, характерні для разового падіння.
- Кілька депутатів Європарламенту звинуватили у смерті Шишова диктатора Лукашенка.