Наразі правоохоронці вивчають спосіб життя та громадську діяльність Шишова. Про це на брифінгу щодо розслідування справи заявив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

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Головні версії смерті

Самогубство,

навмисне вбивство, замасковане під самогубство.

Слідчі перевіряють можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітуванням самогубства,

– наголосив Клименко.

Дивіться відео брифінгу Нацполіції про розслідування смерті активіста:

Зверніть увагу! За даними телеграм-каналу NEXTA, Шишов нібито мав канал для збору інформації про співробітників КДБ, що працюють за межами Білорусі.

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