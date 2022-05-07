Перед смертью мужчина успел открыть по оккупантам огонь. Историю гибели патриота Украины, отказавшегося раскрывать врагу информацию о расположении украинских войск, рассказал запорожец Иван Минченко на странице в фейсбуке.

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Погиб, но не сдался

Роман Семененко родился и получил образование в Пологах, что на Запорожье. Когда появилась возможность уехать со временно оккупированной рашистами территории города, мужчина не согласился – решил ухаживать за мамой и помогать Движению сопротивления на месте.

Семененко был эффективным партизаном – предоставлял информацию о действиях и перемещениях российских войск украинским Вооруженным Силам. Это помогало нашим военным уничтожать российских захватчиков.

В начале мая около 6:30 утра Романа похитили – за ним на бронетехнике приехали около 20 российских оккупантов. Два дня мужчину пытали, требовали раскрыть места хранения оружия и информацию о его старшем брате – главе Пологовского Национального корпуса.

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Своего брата и собратьев, которые оказывают сопротивление в Запорожской области, Роман россиянам не сдал. 4 мая привел оккупантов на место, где сам прятал оружие, – быстро достал пистолет Макарова и открыл огонь по захватчикам. Россияне в ответ выстрелили Роману в спину, в результате чего патриот погиб.

На прощание с мужчиной российские изверги пустили только его маму. У Романа остались жена и дочь. Коллектив 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего от рук российских захватчиков украинского патриота.

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Российские оккупанты не дают забрать раненых и погибших украинских военных с поля боя на территории Запорожской области. При этом захватчики распространяют циничные фейки, что украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов.

Между тем в общине Мелитополя разоблачили двух учительниц-коллаборанток. Женщины работают в Акимовской громаде Мелитопольского района и пошли на сотрудничество с оккупантами – распространяют фейки и выполняют поручения захватчиков.

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