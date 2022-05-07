Перед смертю чоловік встиг відкрити по окупантах вогонь. Історію загибелі патріота України, який відмовився розкривати ворогу інформацію про розташування українських військ, розповів запоріжанин Іван Мінченко на сторінці у фейсбук.

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Загинув, але не здався

Роман Семененко народився та здобув освіту у Пологах, що на Запоріжжі. Коли з'явилась можливість виїхати з тимчасово окупованої рашистами території міста, чоловік не погодився – вирішив доглядати за мамою та допомагати Руху спротиву на місці.

Семененко був ефективним партизаном – надавав інформацію про дії та переміщення російських військ українським Збройним Силам. Це допомагало нашим військовим нищити російських загарбників.

На початку травня, близько 6:30 ранку, Романа викрали – за ним на бронетехніці приїхали близько 20 російських окупантів. Два дні чоловіка катували, вимагали розкрити місця зберігання зброї та інформацію про його старшого брата – очільника Пологівського Національного корпусу.

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Свого брата та побратимів, які чинять опір у Запорізькій області, Роман росіянам не здав. Натомість 4 травня привів окупантів на місце, де сам ховав зброю, – швидко дістав пістолет Макарова та відкрив вогонь по загарбникам. Росіяни у відповідь вистрелили Роману у спину, унаслідок чого патріот загинув.

На прощання з чоловіком російські нелюди пустили тільки його маму. У Романа залишилися дружина та донька. Колектив 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого від рук російських загарбників українського патріота.

Останні новини із Запорізької області

Російські окупанти не дають забрати поранених та загиблих українських військових з поля бою на території Запорізької області. При цьому загарбники поширюють цинічні фейки, буцімто українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців.

Тим часом у громаді Мелітополя викрили двох вчительок-колаборанток. Жінки працюють у Якимівській громаді Мелітопольського району і пішли на співпрацю з окупантами – поширюють фейки й виконують доручення загарбників.

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