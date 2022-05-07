Перед смертю чоловік встиг відкрити по окупантах вогонь. Історію загибелі патріота України, який відмовився розкривати ворогу інформацію про розташування українських військ, розповів запоріжанин Іван Мінченко на сторінці у фейсбук.
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Загинув, але не здався
Роман Семененко народився та здобув освіту у Пологах, що на Запоріжжі. Коли з'явилась можливість виїхати з тимчасово окупованої рашистами території міста, чоловік не погодився – вирішив доглядати за мамою та допомагати Руху спротиву на місці.
Семененко був ефективним партизаном – надавав інформацію про дії та переміщення російських військ українським Збройним Силам. Це допомагало нашим військовим нищити російських загарбників.
На початку травня, близько 6:30 ранку, Романа викрали – за ним на бронетехніці приїхали близько 20 російських окупантів. Два дні чоловіка катували, вимагали розкрити місця зберігання зброї та інформацію про його старшого брата – очільника Пологівського Національного корпусу.
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Свого брата та побратимів, які чинять опір у Запорізькій області, Роман росіянам не здав. Натомість 4 травня привів окупантів на місце, де сам ховав зброю, – швидко дістав пістолет Макарова та відкрив вогонь по загарбникам. Росіяни у відповідь вистрелили Роману у спину, унаслідок чого патріот загинув.
На прощання з чоловіком російські нелюди пустили тільки його маму. У Романа залишилися дружина та донька. Колектив 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого від рук російських загарбників українського патріота.
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