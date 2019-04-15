Порошенко уже проиграл Зеленскому, потому что принял его правила игры

Вероятно, нынешний украинский гарант Петр Порошенко имеет плохих советников, так как его заводят не туда – при условии, что ты уступаешь своему оппоненту более чем вдвое, следует изменять не место и способ ведения дискуссии. Ведь стадион – это на 100% территория Зеленского, поскольку является территорией шоу, а не площадкой для дискуссии.

Как подчеркивает медиаэксперт и политтехнолог Алексей Ковжун, Порошенко, приняв правила игры Зеленского, в избирательной борьбе уже проиграл ему, передает "Апостроф".

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"Когда ты принимаешь навязанные правила игры, ты проиграл заранее. Если вам предложат побоксировать с Кличко, вы, наверное, откажетесь. Я так точно откажусь. Играть с ним в морской бой? Может быть, я не знаю, как он играет в морской бой, но это – все же не его территория", – отметил эксперт.

Он, в частности, подчеркнул, стадион и вся эта история вокруг дебатов – это на 100% территория Зеленского, поскольку является территорией шоу.

Это не территория ораторов, это не территория предметной дискуссии. Более того, у стадионного шоу есть свои законы: аплодисменты, рев трибун, динамика, действующих лиц видно с любой трибуны... Rolling Stones отлично чувствуют себя на стадионе, но в целом многие рок и поп-группы избегают стадионов, потому что это очень сложная площадка и это уже точно не площадка для дискуссий,

– убеждает Ковжун.

В то же время политтехнолог предположил, что Порошенко имеет плохих советников, потому что те толкают его на опрометчивые шаги в этой борьбе кандидатов.

"Имею ощущение, что ему просто советуют плохо. Когда у тебя – разрыв вдвое, нужно что-то менять не в месте или способе ведения дискуссии, а нужно, прямо менять, изменять. Нужно взять и что-нибудь сделать", – говорит он.

По его словам, действующий президент отличается от претендента тем, что последний может только обещать, а действующий президент может делать.

"Например, если пофантазировать: мы просыпаемся утром и обнаруживаем, что по стране прокатилась волна репрессий, и целую кучу людей, о которых говорит пресса, гражданское общество, волонтеры и патриоты, вдруг сняли с должностей, и те оказались под следствием. Следовательно, имею надежду на выполнение обещаний, которые он дал участникам инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", – подытожил Ковжун.

Зато политолог Виктор Таран считает несколько иначе. По его словам, именно команда Зеленского загнала себя в институциональную ловушку и дала возможность Петру Порошенко зайти на свою территорию.

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Команда Зеленского поставила информационный блок и не запускала Порошенко к своему электорату, который они загнали в Youtube, Instagram, Telegram, куда президент не мог достучаться. И тут они случайно его запустили на свою территорию. Конечно, он этим воспользуется,

– отметил он в эфире 24 канала.

По его мнению, когда команда Зеленского предлагала стадионный формат дебатов, то была убеждена, что Порошенко откажется. Они надеялись, что смогут избежать дебатов, объясняя это тем, что оппонент испугался. Позиция же Петра Порошенко – "хорошо, я иду на дебаты" – полностью сломала ход их дискурса. Кроме того, она ставит Владимира Зеленского в неловкую ситуацию, ведь дебаты длятся три часа с глазу на глаз. А это совсем другой уровень дискуссии - "нельзя хайпить и хохмить 3 часа".

Как разворачивается борьба между Порошенко и Зеленским перед вторым туром выборов?

По результатам голосования по избранию нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.



После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Также Зеленский предложил, чтобы каждый из участников дебатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи. По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.



По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования.



10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался. Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.



11 апреля между Зеленским и Порошенко состоялась словесная перепалка в прямом эфире. Так, президент пришел в студию без приглашения, чтобы снова призвать своего оппонента к дебатам. Шоумен вышел на телефонную связь, от предложения видеосвязи он отказался. После словесной перепалки о дебатах шоумен бросил трубку. Зеленский также отмечал, что тогда находился в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



12 апреля оба кандидата в Елисейском дворце встретились с Макроном, но снова порознь. Порошенко со своим французским коллегой обсудил ряд стратегических вопросов. А Зеленский пообщался "о жизни, о главном".



14 апреля дебаты на "Олимпийском" все же состоялись, однако на них присутствовал только Порошенко. Зато в команде Зеленского подчеркивали, что они будут на стадионе только 19-го числа в 19:00.



Согласно закону, дебаты должны пройти 19 апреля – последняя пятница перед голосованием. Вместе они должны длиться в прямом эфире не менее, чем 60 минут и их проводят в студии (комнате) национального вещателя, каким является Общественное. Правда, при таких условиях расходы на мероприятие идут из государственного бюджета.



Существует три формата, в которых могут пройти дебаты с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров. За отказ от участия в них обоим кандидатам ничего не грозит.