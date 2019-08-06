05:20
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Артем Овдиенко

      Позбавити не можна залишити: чому не можна скасовувати депутатську недоторканість

      1930
      Недоторканість депутатів – захист проти контролю влади
      Недоторканість депутатів – захист проти контролю влади / Фото з відкритих джерел

      Скасування депутатської недоторканності – ця тема настільки заїжджена, що усім вже набридло її обговорювати, проте все не так однозначно.

      Забрати у народних обранців депутатську недоторканність обіцяли всі без виключення президенти, починаючи із, здається, Леоніда Кучми, потім Ющенко, Янукович, Порошенко, а тепер і Зеленський. Утім, далі обіцянок справа не йшла – парламенти усіх скликань, зрештою, саботували й провалювали ініціативу скасування недоторканності. Знаєте чому? Причина не лише в тому, що вона їм для прикриття власних оборудок потрібна, а як засіб від тиску з боку влади.

      Можливо, моя думка на перший погляд крамольна, але я вважаю, що не можна забирати в депутатів той імунітет. Пояснюю чому.

      Цікаво: У "Слузі народу" вирішили створити "офіс навчання і розвитку" для своїх депутатів

      Ані в Росії, ані в Білорусі чи в решті авторитарних країн колишнього Радянського Союзу фактично не залишилося опозиційних до влади депутатів, тих, які критикують і викривають злочини влади? Їх вже пересаджали за вигаданими та сфабрикованими обвинуваченнями. Путін, Лукашенко – та будь-який диктатор – давали своїм правоохоронцям команду "фас" і ті підкидували опозиціонерам наркотики, зброю, обвинувачували у розбещенні неповнолітніх чи щось подібне вигадували. А підконтрольні диктатору суди запроторювали, за відверто фейковими обвинуваченнями, опозиціонерів за ґрати.

      Оскільки в Україні суди та правоохоронці абсолютно безпринципні та підконтрольні владі, як і в Росії чи Білорусі – то з вітчизняними опозиціонерами вони здатні зробити те саме. Це і є вагомою причиною залишити недоторканність депутатам. Інакше є ризик, що владі захочеться їх контролювати, погрожуючи запроторити за ґрати.

      Звісно, я розумію, що чимало наших депутатів-поганців використовують недоторканність для власного збагачення. Але ще гірше, коли вони усі без виключення будуть підконтрольні владі, як в Росії, наприклад, голосувати так, як їм скажуть, побоюючись сфабрикованої справи про педофілію.

      Тому не поспішайте радіти, коли почуєте, що партія "Слуга народу" зробить те, що обіцяв Зеленський і позбавить народних обранців недоторканості. Адже не виключено, що таким чином Зеленський просто захоче отримати додатковий важіль впливу і ще один спосіб контролю за депутатами. Звісно, жодних причин таке думати зараз немає але, як кажуть, бережених і Бог береже…

      Важливо: Як ухвалення законів вплине на деокупацію Криму і Донбасу: версія Разумкова

      blog_ava
      Лига Европы: результаты матчей 8 августа
      8 августа
      879
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Владимир Зеленский Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      512
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 440
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 878
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук