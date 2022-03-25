Люди, принимающие у себя вынужденно перемещенных лиц, должны понимать, что они могут находиться в состоянии шока или испытывать острый стресс. Об этом рассказала психотерапевт, соучредитель платформы "Хаб устойчивости" Анастасия Нижник в эфире 24 канала.

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О чем следует поговорить с человеком

По словам психотерапевта, переживание человека, покинувшего дом или родных, может проявляться в разных форматах. Например, состоянием оцепенения или нежеланием кого-нибудь слышать или видеть.

Однако следует уважать право человека ограничить коммуникацию.

Иногда может быть много слез, и это тоже нормально – нужно дать человеку возможность поплакать, а не говорить, что не надо плакать, и все будет хорошо. Это не правда, это не успокоение. Человек должен выплакать свои эмоции, если они есть,

– отметила психотерапевт.

Как отметила Нижник, если у человека есть определенная агрессия, то стоит попытаться объяснить, что вы видите его переживания за близких людей, понимаете, что очень тяжело быть в полной неизвестности, но ради безопасности нужно было отказаться от своей привычной жизни.

Также следует предложить помощь, если это возможно. Однако следует понимать, действительно ли вы готовы к выполнению того, что необходимо будет сделать.

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