Однако, вместо того, чтобы принять меры, руководство сочло его "стукачом" и начало над ним издеваться. Об этом заявила нардеп Юлия Яцик.

Важно Артем Рябчук расстрелял нацгвардейцев на "Южмаше": все, что известно о трагедии

Стрелок не жалеет о содеянном

Нардеп написала, что парень специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. Все из-за буллинга в коллективе, который начался после инцидента.

2 месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали над ним издеваться,

– рассказала Юлия Яцик.

По ее словам, парень не жалеет о содеянном.

"Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других служебных лиц", – подчеркнула народная избранница.

Новость дополняется...