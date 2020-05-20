Год президентства Зеленского: онлайн-трансляция пресс-конференции президента
Владимир Зеленский 20 мая 2019 года принял присягу Президента Украины. Сейчас заканчивается первый год власти самого молодого в истории Украины президента. По этому случаю он решил провести большую пресс-конференцию.
Для вас брифинг Владимира Зеленского транслирует 24 канал.
Важно Год президентства Зеленского: что удалось сделать
Пресс-конференция президента Владимира Зеленского: смотрите видео
Год президентства Владимира Зеленского: ключевые даты
- 20 мая 2019 года – Зеленский вступил в должность президента;
- 21 июля 2019 года – парламентские выборы в Украине, партия Зеленского "Слуга народа" получает монобольшинство в Раде;
- 29 августа 2019 года – первое заседание новой Рады, формирование правительства и многое другое;
- 7 сентября 2019 года – большой обмен пленными между Украиной и Россией, вернулись Сенцов, Гриб, военные моряки и многие другие;
- 10 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон об импичменте президента;
- 11 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с нардепов;
- 9 декабря 2019 года – первая за 3 года встреча в нормандском формате, Зеленский впервые встретился с Путиным;
- 29 декабря 2019 года – обмен пленными между Украиной и боевиками, вернулись Пантюшенко, Асеев и другие;
- 5 января 2020 года – "тайный", а от того скандальный отдых Зеленского в Омане;
- 4 марта 2020 года – отставка правительства Алексея Гончарука и формирование нового под председательством Дениса Шмыгаля;
- 12 марта 2020 года – начало карантина в Украине из-за пандемии коронавируса;
- 28 апреля 2020 года – Зеленский подписал закон о рынке земли;
- 20 мая 2020 года – годовщина президентства Владимира Зеленского.
Победы Владимира Зеленского за год президентства / инфографика 24 канала
Провалы Владимира Зеленского за год президентства / инфографика 24 канала
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