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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Год президентства Зеленского: онлайн-трансляция пресс-конференции президента

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Пресс конференции Зеленского 20 мая 2020 – онлайн трансляция
Зеленский провел пресс-конференции к годовщине своего президентства / president.gov.ua

Владимир Зеленский 20 мая 2019 года принял присягу Президента Украины. Сейчас заканчивается первый год власти самого молодого в истории Украины президента. По этому случаю он решил провести большую пресс-конференцию.

Для вас брифинг Владимира Зеленского транслирует 24 канал.

Важно Год президентства Зеленского: что удалось сделать

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского: смотрите видео

Год президентства Владимира Зеленского: ключевые даты

  • 20 мая 2019 года – Зеленский вступил в должность президента;
  • 21 июля 2019 года – парламентские выборы в Украине, партия Зеленского "Слуга народа" получает монобольшинство в Раде;
  • 29 августа 2019 года – первое заседание новой Рады, формирование правительства и многое другое;
  • 7 сентября 2019 года – большой обмен пленными между Украиной и Россией, вернулись Сенцов, Гриб, военные моряки и многие другие;
  • 10 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон об импичменте президента;
  • 11 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с нардепов;
  • 9 декабря 2019 года – первая за 3 года встреча в нормандском формате, Зеленский впервые встретился с Путиным;
  • 29 декабря 2019 года – обмен пленными между Украиной и боевиками, вернулись Пантюшенко, Асеев и другие;
  • 5 января 2020 года – "тайный", а от того скандальный отдых Зеленского в Омане;
  • 4 марта 2020 года – отставка правительства Алексея Гончарука и формирование нового под председательством Дениса Шмыгаля;
  • 12 марта 2020 года – начало карантина в Украине из-за пандемии коронавируса;
  • 28 апреля 2020 года – Зеленский подписал закон о рынке земли;
  • 20 мая 2020 года – годовщина президентства Владимира Зеленского.

рік президентства Зеленського, перемогиПобеды Владимира Зеленского за год президентства / инфографика 24 канала

рік президентства Зеленського, провалиПровалы Владимира Зеленского за год президентства / инфографика 24 канала

Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Президент Украины
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