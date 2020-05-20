Год президентства Зеленского: онлайн-трансляция пресс-конференции президента

Владимир Зеленский 20 мая 2019 года принял присягу Президента Украины. Сейчас заканчивается первый год власти самого молодого в истории Украины президента. По этому случаю он решил провести большую пресс-конференцию.

Для вас брифинг Владимира Зеленского транслирует 24 канал. Важно Год президентства Зеленского: что удалось сделать Пресс-конференция президента Владимира Зеленского: смотрите видео Год президентства Владимира Зеленского: ключевые даты 20 мая 2019 года – Зеленский вступил в должность президента;

21 июля 2019 года – парламентские выборы в Украине, партия Зеленского "Слуга народа" получает монобольшинство в Раде;

29 августа 2019 года – первое заседание новой Рады, формирование правительства и многое другое;

7 сентября 2019 года – большой обмен пленными между Украиной и Россией, вернулись Сенцов, Гриб, военные моряки и многие другие;

10 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон об импичменте президента;

11 сентября 2019 года – Зеленский подписал закон о снятии неприкосновенности с нардепов;

9 декабря 2019 года – первая за 3 года встреча в нормандском формате, Зеленский впервые встретился с Путиным;

29 декабря 2019 года – обмен пленными между Украиной и боевиками, вернулись Пантюшенко, Асеев и другие;

5 января 2020 года – "тайный", а от того скандальный отдых Зеленского в Омане;

4 марта 2020 года – отставка правительства Алексея Гончарука и формирование нового под председательством Дениса Шмыгаля;

12 марта 2020 года – начало карантина в Украине из-за пандемии коронавируса;

28 апреля 2020 года – Зеленский подписал закон о рынке земли;

20 мая 2020 года – годовщина президентства Владимира Зеленского. Победы Владимира Зеленского за год президентства / инфографика 24 канала Провалы Владимира Зеленского за год президентства / инфографика 24 канала