Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам

Президент Зеленский 10 октября впервые после своего избрания проводит большую прессконференцию – марафон для журналистов. Об истории общения украинских президентов с представителями масс-медиа – в материале 24 канала.

Президент Зеленський – без посередників

Команда Зеленського провела унікальну для України виборчу кампанію, яка принесла упевнену перемогу новому президенту. Володимир Зеленський не спілкувався з журналістами безпосередньо. Натомість усі свої дії коментував у соцмережах. З головним конкурентом – Порошенком Зеленський "розмовляв" відеозверненнями. Однак Зеленський провів два невеликих брифінга після першого і другого турів виборів.



Андрію Богдану журналісти на потрібні / Фото Getty

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Після скандалу навколо "звільнення" глави офісу президента Андрія Богдана останній заявив, що команді Володимира Зеленського не потрібні журналісти як посередники для спілкування з суспільством. За його словами, "класичні журналісти" звикли усвідомлювати як суспільство самих себе.

Як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів,

– зазначив Андрій Богдан.

Інтерв’ю Зеленського "Теслі"

Володимир Зеленський певний час продовжував спілкуватися з мас-медіа через посередників. Спочатку через заступника глави свого офісу Юрія Костюка, який раніше був сценаристом "Кварталу-95" і виступав у шоу "Розсміши коміка". Інтерв'ю проходило в автомобілі "Тесла", в якому не було видно, хто спілкується з президентом. Пізніше з’ясувалося, що це був Костюк. Тому назвали інтерв'ю "Теслі".

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100 днів президентства – інтерв’ю акторові

Велике публічне інтерв’ю Зеленського було присвячено першим ста дням його роботи і вийшло на телеканалі "1+1". Інтерв’юером був не журналіст, а актор Станіслав Боклан.

Скандальна прессекретарка Юлія Мендель

Речниця президента Зеленського Юлія Мендель проявила особливе завзяття на своїй посаді. На початку вересня неподалік від Вищого антикорупційного суду Мендель різко відштовхнула журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушка. Зробила вона це після того, як Андрушко спробував поставити президенту Зеленському запитання.

Скандал з речиницею Зеленського. Відео

Подія набула неабиякого розголосу. Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель, назвавши ситуацію "найгіршою із можливих реакцій влади". А спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити Мендель за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ.

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Хто ще скаржився на штовханину від прессекретарки Зеленського?

Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що на форумі YES 13 вересня Юлія Мендель "схопила його за праву руку і почала тягнути". Зазначимо, коментуючи цей інцидент, Мендель сказала, що "ситуацію розуміє".

Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її, коли відбувалась зустріч українських моряків та політв'язнів у аеропорту "Бориспіль". Сталось це, бо журналістка зайшла за червону обмежувальну лінію.

Зеленський потролив свою речницю

Під час виставки "Зброя та безпека" президент Зеленський покликав до себе журналіста який тримав мікрофон "Радіо Свобода" і якого наманися відтіснити охоронці.

Дівчаток немає, нічого з Вами страшного не буде, підходьте,

– покликав журналіста Зеленський.

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Водночас під час пресмарафону Зеленський зауважив. що Андрушко поводить себе не етично по відношенню до дівчат. Але, додав президент, Юлія Мендель не мала права себе так поводити як прессекретар.

Зеленський потролив журналіста через ситуацію з Мендель: відео

Десятигодинний марафон

10 жовтня президент Зеленський проводить перший пресмарафон з представниками ЗМІ, який триватиме не менше десяти годин. Глава держави планує відповісти на всі питання журналістів. Таким чином Зеленський поб’є рекорди спілкування з журналістами.



Зеленський провів великий пресмарафон /Фото офісу президента

Порошенко – "Я тобі не дорогенька"

П’ятий президент України Порошенко постійно спілкувався з журналістами і почувався досить впевнено. Утім без скандалів не обійшлося.



Порошенка журналісти звинуватили в сексизмі /Фото 24 каналу

28 лютого під час прес-конференції журналістка "Детектор медіа" Марина Баранівська поставила Порошенку запитання: "Як це – бути президентом-олігархом у країні, де люди живуть на межі гуманітарної катастрофи? Чи не відчуваєте свою ціннісну невідповідність цій посаді?". У відповідь Порошенко розповів про свої досягнення і запросив журналістку провести з ним один день, щоб вона змінила свою думку, звернувшись до неї "Дорогенька моя".

Представниці медіасфери звинуватили Петра Порошенка в сексизмі.

Янукович – "Я вам не завідую"

Експрезидент-утікач Янукович, як відомо, ораторськими здібностями не володів. І на пресконференціях особливо не церемонився. У грудні 2011 року Мустафа Найєм запитав Януковича про те, що в країні проблеми з економікою, а життя президента поліпшується. Зокрема, розбудовується "Межигір'я", орендується дорогий вертоліт за мільйон доларів у фірми, що контролюється його сином. У відповідь Янукович сказав, що не має часу насолоджуватися тим, як поліпшується його життя, і він не знає про яке "солодке життя" йдеться.



Янукович непрямо погрожував журналістам / Фото Getty

"Я вам скажу – те, що ви так бурхливо розвиваєте, мене абсолютно мало цікавить. І скажу чому. Тому що я маю дуже мало маю часу для насолоди, дуже мало. Тому, про яке солодке життя ви говорите, я не знаю, і обговорюєте тему моєї родини. Я вам хочу сказати, що я вам не заздрю", – сказав Янукович і заусміхався.

Янукович радив не заздрити. Відео