Об этом 24 Каналу рассказал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что главной причиной протестов является отнюдь не украинское зерно. Политика Европейского Союза в отношении аграрного бизнеса имеет много несовершенств.

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Чем недовольны европейские фермеры

"В Европе происходит огромное количество протестов фермеров. Ведь политика Европейского союза в этом смысле скорее напоминает социализм, а не поддержку аграриев", – заметил Олег Пендзин.

Стоит понимать, что 70% доходов европейского фермера – это дотации, то есть единственный способ хотя бы поддержать видимость рентабельности для европейского аграрного бизнеса – это получить дотации от Брюсселя. Например, когда-то дотация была на уровне 50% бюджета Евросоюза, сейчас примерно 27 – 26%. Конечно, их не хватает.

Поэтому сейчас мы говорим о консервации старых проблем, консервацие аграрного бизнеса Европейского Союза в том виде, в котором он есть. Говорим об отложении на будущее огромного аграрного кризиса,

– подчеркнул экономист.

Почему аграрный бизнес в Европе не может быть прибыльным

Например, средняя величина фермерского хозяйства в ЕС составляет примерно 8 – 9 гектаров. Средняя величина фермерского хозяйства в Украине – 84 – 85 гектара. Украинские земли – это в основном чернозем, в Польше – пески, во Франции – суглинки.

Когда мы говорим об аграрном бизнесе, то средняя заработная плата в Украине еще меньше, чем в целом в других отраслях. В среднем это 450 долларов, тогда как в Польше – 1700 долларов, во Франции, Германии – примерно 3 тысяч евро.

Если сравнить все эти вещи, то поймем, что аграрный бизнес в Европе объективно не может быть прибыльным. Надо учесть, что самым большим врагом и поляка, и француза, и немца является не украинское зерно, а их "зеленые партии", которые инициируют дополнительные ограничения для аграрного производства,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Например, для защиты растений нельзя использовать минеральные удобрения, пестициды, часть и так небольших фермерских хозяйств вообще нельзя засеивать, чтобы сохранить так называемое экологическое разнообразие. Поэтому очевидно, что такая агросфера не будет конкурентоспособной с украинской.

Поэтому в 2024 году, когда Европейский Союз подписывал ассоциацию с Украиной, то уже тогда европейцам надо было начинать активно реформировать свой аграрный сектор. Вместо этого произошло только откладывание этой проблемы на будущее.

Поддержка фермеров нужна польской власти

Аграрные партии Польши никогда не были в оппозиции, они всегда у власти. Министр аграрной политики, которого назначают польские аграрии, является чрезвычайно влиятельным человеком.

Всего в Польше есть 3 миллиона фермерских хозяйств. Вместе с их семьями – это 7 – 8 миллионов избирателей из 26 – 27 миллионов электорального поля. Соответственно никто не хочет рисковать и терять их поддержку.

Примерно такая же ситуация в Европейском Союзе. Брюссель говорит, что аграрных субсидий на всех не хватит, проблем огромное количество. Поэтому если внимательно посмотрим на требования польских аграриев, то там только 20% тех, что касаются украинского зерна,

– подчеркнул экономист.

Более того, министр аграрной политики Польши признал, что ни одного украинского зерна не было реализовано в Польше. Вся аграрная продукция направляется в Германию, страны Балтии и других членов Евросоюза. Но если все реализуется там, то европейские потребители все равно не покупают польского.

Все покупают украинское, а поляк сидит со своей продукцией, которая дороже, чем та, что продается в магазине, ее никто не берет, дотации он не получил. Что тогда остается делать? Только выходить и начинать блокировать украинскую границу, давить на Европейский Союз,

– добавил экономист.

Стоит заметить, что поляки уже хотят блокировать польско-немецкую границу, хотя когда-то Польша брала на себя обязательства гарантировать прозрачность границ. Поэтому вопросов очень много, но украинская проблематика – это лишь 20% из всего этого.

Поляки могут остаться ни с чем

Сейчас Евросоюз пошел на уступки и планирует разблокировать 137 миллиардов евро, которые заблокировали при предыдущем правительстве Польши. Так хотят "задобрить" фермеров. Вместе с этим уже продумывают альтернативные пути поставки, например, через реку Дунай, или автомагистраль через Румынию. Поэтому в перспективе поляки могут остаться ни с чем, ведь альтернативы их пунктам пропуска существуют.

Более того, в 2023 году поляки уже блокировали границу. Тогда протесты удалось остановить, потому что Евросоюз выделил дополнительно 120 миллионов евро возмещения убытков из-за нереализации польской аграрной продукции на европейских рынках.

Думаю, сейчас снова будут откупаться, потому что реформировать эту отрасль ЕС не решится, не хватит политической воли, слишком большое количество электорального поля европейских аграриев,

– подчеркнул Пендзин.

Он добавил, что сейчас активно будет вырисовываться новый трафик украинской аграрной продукции, которая все равно попадет на европейский рынок. Этого никак не избежать, потому что она дешевле, заработная плата ниже, рентабельность производства в смысле почв и площади – лучше. Поэтому европейский аграрий ни при каких условиях не выдержит конкурентной, открытой борьбы с украинским.

Только с экономической точки зрения мы слишком большие и мощные, к тому же не имеем тех экологических запретов, которые есть в Европе. Поэтому поляки могут потерять не только трафик, но и огромное количество рабочих мест, работников, ведь социальные протесты внутри страны усиливаются. Украинцы уже переезжают из Польши в другие государства.

Каким может быть решение этого конфликта

По словам экономиста, совместными договоренностями между поляками и украинцами эту ситуацию вряд ли удастся решить. Сейчас больше всего вопросов возникает к Европейскому Союзу и к аграрной политике, которую он построил.

Они создали социализм, законсервировали неэффективное производство ради социальной безопасности, социального спокойствия. Проблем не решат до тех пор, пока этот вопрос не реформируют, и чем дольше они тянут, тем труднее будет это сделать,

– сказал Пендзин.

Он добавил, что никогда нельзя поддаваться на шантаж, ведь тогда ситуация будет повторяться снова и снова. Это касается не только поляков, но и французов, немцев, итальянцев, испанцев. Европейский Союз как никогда нуждается в реформировании.

Оптимальным вариантом мог бы быть перенос аграрного производства ЕС в Украину. Зато европейских аграриев можно переквалифицировать на создание чего-то индустриально нужного. Однако сейчас на такие шаги никто не готов. По мнению экономиста, определенные вопросы между странами сейчас удастся наладить на период весенних полевых работ, но осенью 2024 года протесты, вероятно, вспыхнут снова.

К этому времени Украина будет переориентироваться, искать новые пути и непременно их найдет. Так или иначе наша агропродукция попадет в Европейский Союз, потому что имеет там спрос.

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