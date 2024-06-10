Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, добавив, что обычно тактические решения запоздалые. Например, россияне могли значительно эффективнее использовать вынужденную паузу с поставками оружия, которую пережила Украина.

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У Путина отсутствует стратегическое мышление

"Как всегда не правильно оценив ситуацию, Путин думал, что эта пауза будет длиннее. Поэтому на самом ее конце решил провести контрнаступление, которое очень быстро закончилось. Вероятно, дальше снова начнутся тактические решения", – сказал политолог.

Также возможно, что Россия накопит ресурс и решит сосредоточиться на одном участке, например, на Донбассе. Это нужно, чтобы дождаться проведения выборов в США и надеяться, что после этого помощь Украине якобы прекратится.

"У них (россиян – 24 Канал) нет стратегического мышления, они ситуативно будут принимать решения. Стоит вспомнить, что Путин во время форума в Санкт-Петербурге обещал, что якобы не будет мобилизации. Он не хочет ее проводить, но понятно, что без этого любые масштабные действия вообще невозможны", – отметил Игорь Эйдман.

Для того, чтобы создать численное преимущество на фронте и продвинуться вперед – не хватит только контрактников. Поэтому стратегически Россия ни к чему не готова, а к новой волне мобилизации – особенно. Самое большое, что сейчас может сделать страна-агрессор – это провести локальное контрнаступление, которое также быстро закончится.

Почему Путин боится проводить мобилизацию

Стоит заметить, что первая волна набора военных в России уже прошла. Это было локально и достаточно быстро. Сейчас всем понятно, что мобилизация не будет эпизодической, а будет свидетельствовать о серьезной и продуманной политике. Так нация поймет, что ее мобилизуют, начинается тотальная война.

Ментально Путин не готов быть вождем в тотальной войне, таким как был, например, Адольф Гитлер или Бенито Муссолини. Нет, он старый и ленивый, а большую часть времени посвящает развлечениям и удовольствию, поэтому отнюдь не готов вести народ в бой,

– подчеркнул Игорь Эйдман.

Учитывая это, Путин боится глобальной мобилизации из-за своего несоответствия той роли, которую он пытается играть. Если решение о мобилизации все-таки примут, то это станет очевидным. Властная верхушка также все поймет и тогда возникнут вопросы, как вообще Путин втянул их в войну, хотя не знает, как ее вести.

Более того, если бы глава Кремля хотел тотальной войны, то не назначил бы главой минобороны экономиста, а наоборот – поставил бы генерала руководить правительством.

"Стратегически Путин вообще не мыслит. Он думает только тактическими ходами и надеется на такие "важные" русские слова как – "авось". Авось американцы не дадут помощь, авось распадется Евросоюз, авось украинцы выступят против Владимира Зеленского – за все это он держится, как за спасательную соломинку", – подчеркнул политолог.

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