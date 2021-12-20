Пропагандист Володимир Соловйов прокоментував, що засідання було яскравим. Путін обговорював права ув'язнених, міграційну політику, булінг проблеми мешканців Донбасу, qr-коди.

К теме "Дорогой Санта, хочу Украину и Северный полюс": канадское СМИ потроллило Путина

"Але, мабуть, найрезонанснішим став діалог Володимира Путіна з режисером Олександром Сокуровим", – наголосив Соловйов.

Режисер Сокуров навіщось вирішив повідомити всім свою думку про Кавказ і федеративний устрій країни,

– додав інший пропагандист.

Реакція пропагандистів

Який жах, люди думки висловлюють, ще й в обличчя вождю. Загрались, загрались на болотах з правами людини. Он що дозволяють собі! Розумію, вам дуже б хотілось прочитати, як Путін говорить про булінг, та все ж зупинимось на Сокурові.

"На вираз обличчя Сокурова після діалогу з президентом неможливо було не звернути увагу, мабуть, сам розумів, яку реакцію викличе все сказане, оскільки сказав і відразу вибачився", – сказали пропагандисти.

Повний випуск програми InfoНаступ: дивіться відео

"Так, є за що перепросити, є за що вибачатися, бо у вас не виступ, а маніфест", – заявив Путін.

А, все, вибачився одразу, не вивіз "базар", злився? Чи про що це все? Якими цікавими категоріями на болотах мислять. Та перейдемо до суті самого діалогу.

Який процес для Росії найлогічніший

Пропагандисти розповіли, що Сокуров чомусь вирішив на всю країну поговорити про Кавказ та федеральний устрій Росії. Ба більше, він навіть насмілився говорити про те, щоб відпустити інші народи, які не хочуть бути разом з Росією.

І що не так сказано? Чи подібний діалог не був би логічним з розпадом ще Радянського Союзу? Чи не здається, що такий діалог взагалі нормальна практика для XXI століття?

Подивіться на процес деколонізації Африки в столітті ХХ-му, коли вже було очевидно, що захоплення чужих територій та насильне утримання інших народів під своєю владою зовсім не здорова річ. І не подумайте, я не ідеалізую деколонізацію ХХ століття, там вдосталь питань, однак те, що цей процес відбувся – логічно.

Так само логічно, що цей процес пройде і в Росії. Московія, яка свого часу загарбала собі різні території, на яких проживають абсолютно різні народи, омосковлювала ті народи, розраховує, що може в такому стані існувати вічно.

Ще й намагатиметься повернути території тих народів, що все ж змогли вирватись. Ні московити, не вийде. Дійсно, найменш болісний варіант – це просто відпустити всіх, хто не хоче з вами бути.

Робимо Москву слабшою щодня

Путін запитав в Сокурова, звідки ж він знає, хто не хоче жити з Росією. Запевнив, що це навіть перевіряли конституційним голосуванням.

Цирк. Голосування через конституцію в них було, пам'ятаємо ми те голосування, як воно проходило і для чого. Дивіться, я не кажу що якби зараз провели абсолютно чесні референдуми в різних регіонах Росії з приводу розпаду цього ганебного утворення, то всі б одразу за те б і проголосували.

Треба розуміти, скільки ці народи вже знаходяться під московитами і як ті працювали над знищенням місцевої ідентичності, та й банально етнічних московитів на тій території живе вже чимало. Однак і не все там втрачено.

Такі процеси не відбуваються раптово. Чим слабшою буде Москва, тим яскравішими стануть прояви національного в різних куточках Росії, тому, власне, нам треба триматись, бо саме ми робимо Москву слабшою щодня.

Читайте также Сидеть дома и молчать: оккупационная власть Крыма полностью уничтожила право на мирный протест

Обурюючись, лідер Кремля, поцікавився, що пропонує режисер – розділити Дагестан чи Карачаєво – Черкесію. Відверто, знаю дуже мало про стосунки карачайців з черкесами, однак знаю, що тих карачайців в 1943 тисячами виселяли в середню Азію. Доля депортованих була зовсім несолодкою.

Тепер щодо розподілення території між карачайцями та черкесами. Якщо подивитись на карту розселення цих народів, то так, загалом можна і розділити й кожен буде господарем на своїй землі. Щодо площі, то Карачаєво-Черкесія є більшою за Кіпр чи Чорногорію. Ні, запхнімо 2 народи в одну територію і скажемо, що ви всі рускіє. Ото класно, чудове рішення.

За що чіпляється Московія

За словами Путіна, Росія має 2 тисячі територіальних претензій. Через це він не повторить досвід Югославії.

"Я хочу запропонувати думати. Я хочу запропонувати думати про нашу конституцію 100 років", – відповів Путіну режисер.

Найабсурдніша пропозиція для московитів – це думати. Тепер щодо територіальних претензій. Переконаний, тих претензій було б значно менше, якби туди не залізла імперія. Повторення Югославії не хоче Путін. О, звісно, не хоче. І, звісно, Московія буде всіма силами чіплятись за існування Росії. Бо, власне, що наразі дозволяє московитам поводити себе саме так, як вони себе поводять? Ресурси.

Очевидно, що мова не про якийсь технологічний, інтелектуальний ресурс, це банально про корисні копалини. Зрозуміло для Путіна з його схибленістю на величі, історія подібна Югославії – справжнє жахіття.

"Олександре Глібовичу, у нас зараз з вами не дискусія, у нас обмін думками, а то ми зараз перетворимося на якесь ток-шоу й один одного перебиватимемо. Я вас знаю дуже давно, дуже давно, ставлюсь до вас з великою повагою, тому що ви говорите завжди щиро, але прямо скажемо – далеко не завжди точно", – сказав Путін.

Звісно у вас не дискусія, про яку дискусію на болотах взагалі може йти мова. Дивно, що цьому Сокурову взагалі не виключили мікрофон чи щось подібне.

Кстати Бывший майор российской полиции вышел под стены Кремля с плакатом "Путин убийца"

"До цього потрібно дуже серйозно ставитися і поверхнево на всю країну про це говорити не можна навіть вам. Запевняю, це небезпечні іграшки. Як я говорив минулої нашої дискусії, люди нашого з вами віку на війну не підуть. Кривавий період середини 1990 – 2000 років нам показав, до чого це може привести", – заявив Путін.

Чому Україна стане кінцем для Росії

Звісно, типова історія для Путіна. Він дає вибір: я або війна. Та не це мене в цьому шматку зацікавило. Він каже про кривавий період середини 1990 років і початку 2000 років, власне чеченські війни.

І от згадуєш слова Путіна про те, звідки режисер знає, що хтось не хоче жити з Росією, і виникає питання. Власне, ці війни не були перевіркою на те, хто хоче жити з вами, а хто ні?

Як Ічкерія ще могла продемонструвати своє небажання бути в Росії? Хоча очевидно, все це словоблуддя, нікого там не цікавить хто і що хоче. Є імперія і вона має або розширюватись або зникнути. Власне, тому Україна і стане кінцем для Росії.