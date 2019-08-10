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      Разбой на Киевщине: приехали "разобраться" с должником, а попали за решетку

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      Мужчины приехали в село, чтобы совершить расправу над должником
      Мужчины приехали в село, чтобы совершить расправу над должником / ugolovka.com

      Двое мужчин приехали в село, чтобы "разобраться" со своим должником. Полиция быстро среагировала и объявила план "перехват". Подозреваемых задержали – это оказались жители Харьковщины 51 и 64 лет. Один из них ранее имел отношение к службе в правоохранительных органах.

      О преступлении сообщил в полицию охранник супермаркета из села Петропавловка-Борщаговка. Он сказал, что к нему пришел раненый мужчина и попросил помощи, потому что в него якобы стреляли из травматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевщины.

      К теме: Приехала на вызов: мужчина набросился на полицейскую и нанес ей удар в голову

      На место происшествия прибыла оперативная группа. Следователи нашли свидетелей инцидента и определили транспорт нападающих. В районе объявили план "перехват". Вскоре полиция разыскала автомобиль и задержала людей, совершивших разбой.

      В конце концов, правоохранители восстановили картину событий того вечера.


      Автомобиль подозреваемых / Фото Национальной полиции

      Оказалось, что потерпевший неофициально занимался продажей акций, но из-за неудачной операции залез в долги на 200 тысяч долларов. Виноват был своим знакомым, приехавшим по нему на автомобиле. Подозреваемые выхватили пакет с ноутбуком, сделали несколько выстрелов и уехали с места преступления.

      В отношении двух мужчин открыли производство за разбой, умышленное убийство и покушение на преступление. За первое можно получить от 10 до 15 лет лишения свободы, за второе – от 8 до 15 лет. Вскоре суд определит им меру пресечения.

      Потерпевший сейчас находится в больнице с повреждениями грудной клетки, живота и левой руки.

      Задержание подозреваемых / Фото Национальной полиции

      Ранее полиция задержала лидера группировки, грабившей ювелирные магазины. Эта банда наворовала на более чем 5 миллионов долларов США.

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      Теги: Новости Украины Криминал Постраждалі Стрельба Новости Киева Полиция
      Источник: 24 канал
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