Разбой на Киевщине: приехали "разобраться" с должником, а попали за решетку
Двое мужчин приехали в село, чтобы "разобраться" со своим должником. Полиция быстро среагировала и объявила план "перехват". Подозреваемых задержали – это оказались жители Харьковщины 51 и 64 лет. Один из них ранее имел отношение к службе в правоохранительных органах.
О преступлении сообщил в полицию охранник супермаркета из села Петропавловка-Борщаговка. Он сказал, что к нему пришел раненый мужчина и попросил помощи, потому что в него якобы стреляли из травматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевщины.
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На место происшествия прибыла оперативная группа. Следователи нашли свидетелей инцидента и определили транспорт нападающих. В районе объявили план "перехват". Вскоре полиция разыскала автомобиль и задержала людей, совершивших разбой.
В конце концов, правоохранители восстановили картину событий того вечера.
Автомобиль подозреваемых / Фото Национальной полиции
Оказалось, что потерпевший неофициально занимался продажей акций, но из-за неудачной операции залез в долги на 200 тысяч долларов. Виноват был своим знакомым, приехавшим по нему на автомобиле. Подозреваемые выхватили пакет с ноутбуком, сделали несколько выстрелов и уехали с места преступления.
В отношении двух мужчин открыли производство за разбой, умышленное убийство и покушение на преступление. За первое можно получить от 10 до 15 лет лишения свободы, за второе – от 8 до 15 лет. Вскоре суд определит им меру пресечения.
Потерпевший сейчас находится в больнице с повреждениями грудной клетки, живота и левой руки.
Задержание подозреваемых / Фото Национальной полиции
Ранее полиция задержала лидера группировки, грабившей ювелирные магазины. Эта банда наворовала на более чем 5 миллионов долларов США.
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