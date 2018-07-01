Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

1. Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова

Глава російської держави вперше з моменту анексії Криму та початку війни з Україною зіткнувся з різким падінням рейтингу. Захоплення півострова та "геополітичні досягнення" Кремля перестали цікавити росіян на тлі підвищення пенсійного віку та стрибка цін на бензин.

2. "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину

Что бы ни делали россияне в последнее время, получаются у них сплошные спецоперации. Вот и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 июня приехала в Киев не для правозащитной деятельности, а с иной целью. Российского представителя использовали как объект информационной диверсии, целью которой было представить нашу страну как проходной двор для российских "зеленых омбудсменов".

3. Боротьба за Донбас: в Росії "наїхали" на ватажка "ДНР" та компаньйона Суркова

Днями до офісу терористичної організації "Союз добровольців Донбасу" у Москві вдерлися ФСБшники.

4. Обережно, Європа "закривається", або "Битва" за українських заробітчан

Згідно з цифрами, оприлюдненими минулого тижня Організацією Об'єднаних Націй, вже п'ятий рік поспіль кількість біженців у світі збільшується. У 2017 році їх виявилося більше, ніж будь-коли в історії – 68,5 мільйонів людей.

5. Военные разведки девяти стран готовят Путину "трансфер" в Гаагу

На днях стало известно, что в РФ легализовали могилы псковских "ихтамнетов" из 76-й десантно-штурмовой дивизии, которых еще в 2014-м уничтожили на Донбассе. На кладбище вблизи Пскова, где четыре года назад тайно зарывали трупы российских военных преступников, недавно установили гранитные плиты с указанием их фамилий, званий, дат рождения и гибели.

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