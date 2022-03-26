Сегодня, 26 марта, стало известно, что в результате артобстрела российскими военными Николаевщины 13-летняя девочка получила многочисленные ранения лица. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Однако фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупанты ведут активные боевые действия.

Последние преступления России против детей

Вчера, 25 марта, в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.

Оккупационные войска разрушили в Мариуполе Детский реабилитационный центр, который только осенью 2021 года открылся после реконструкции.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью.

Денисова напомнила, что действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций, которые гарантируют защиту прав детей во время войны.

Она призывает международное сообщество и международные правозащитные организации содействовать прекращению военного нападения в Российской Федерации.

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