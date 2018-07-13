Рокот Трампа накануне встречи с Путиным

Кто сказал, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченная на 16 июля в Хельсинки, будет полюбовной? Кто сказал, что это будет катастрофой для Украины и всего мира в целом?

Конечно, говорить можно все, что угодно, но предвидеть и прогнозировать дано не многим. А судя по сказанному Дональдом Трампом в ходе его встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, рандеву с Путиным будет жарким.

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Разумеется, кто-то меня поправит и напомнит, что не так давно Дональд Трамп посвятил тому, что нещадно ругал канцлера Германии Ангелу Меркель за попустительство в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2".

Да, Трамп и вправду возмущался не только тому факту, что Германия покупает российский газ в огромных количествах, слепо лоббирует газпромовский проект, но и нежеланию Берлина увеличивать расходы на НАТО.

И вот казалось бы, причем здесь критика Ангелы Меркель к Путину? Да к тому, что поведение Трампа ярко демонстрирует недовольство его окружения своими европейскими партнерами, которые не только ведут четвертый год подряд пассивную политику в отношении санкций к России, но и способствуют увеличению энергетического влияния "страны-бензоколонки" в ЕС. В то же самое время, Вашингтон с недавних пор развернул масштабную нефтяную и СПГ-экспансию на мировой рынок, на котором европейский плацдарм не менее приоритетный для США, нежели азиатский.

Дональд Трамп может 16 июля пожать Путину руку, обняться с ним, да хоть тройным брежневским поцелуем пройтись по раздутым от инъекций ботокса щекам, но недавние нарративы в его словах были ни чем иным, как рабочей заготовкой авторства замглавы Госдепа по Европе и евроазиатским вопросам Уэсса Митчела и советника по национальной безопасности Джона Болтона. И это лишний раз подтверждает – не Трамп решает, а решает его окружение.

Кстати, после встречи Трампа с Путиным в июле 2017 года на саммите "G20" в Гамбурге, уже в августе был подписан президентом США закон "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS" о противодействии противникам Америки посредством санкций. После встречи Путина и Трампа в ноябре 2017 года в Дананге, на саммите АТЭС, уже 28 ноября США ввели санкции, запрещающие осуществлять операции, предоставлять финансирование или проводить другие денежные операции с определенными сроками или капиталом с компаниями, находящимися под санкциями, на срок более 14 дней, а сроки кредитования в энергетическом секторе ограничили 60 днями.

А потому, кто его знает, что случится после хельсинской встречи. Быть может, "Северный поток – 2", с учетом всего вышеизложенного, канет в лету.

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