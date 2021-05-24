Задержание Романа Протасевича в Беларуси: что известно и какое наказание грозит основателю NEXTA

В Минске задержали журналиста и основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Активисту в Беларуси по официальному обвинению грозит минимум 15 лет тюрьмы. Впрочем, как он предполагает, его на самом деле ожидает смертная казнь.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая, и сразу же облетел мировые СМИ. Рассказываем главное, как случилось так, что самолет внепланово сел в Минске, и почему Протасевича задержали.

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Как сажали самолет "Афины – Вильнюс"

Самолет внезапно подал сигнал бедствия и после этого изменил курс. Пилоты прибегли к этому, потому что получили сообщение о взрывчатке на борту.

Судя по обнародованным записям разговоров в СМИ, о минировании сообщил диспетчер, ссылаясь на службу безопасности аэропорта "Минск".

Экипаж проинформировали об угрозе на борту в 12:50, а уже в 13:15 самолет сел в Минске. Отслеживали путь самолета международные радары, данные с которых доступны в свободном доступе.

Как пишет "Радыё Свабода", экипажу приказали лететь именно в аэропорт Минска. Несмотря на то, что до аэропорта Вильнюса расстояние было намного меньше. СМИ добавляют, что приказ о посадке самолета отдал лично Александр Лукашенко.



Самолет через 25 минут после сообщения о взрывчатке сел в Минске / Фото с delfi.lv

После приземления всех пассажиров вывели из самолета и отправили на осмотр личных вещей. Пассажиры, поняв, что происходит что-то неладное, когда самолет изменил курс, начали делиться своими эмоциями в соцсетях.

Беларусь все списывает на экипаж, Ryanair отрицает

В Минобороны Беларуси заявили, что экипаж самолета сам попросил о посадке в Минске. Для сопровождения полета решили направить военный истребитель.

Впрочем, это отрицают в международной авиакомпании. Там говорят, что сообщение об опасности поступило из Беларуси.

Глава Ryanair Майкл О'Лири назвал случившееся "государственным похищением" лайнера и "воздушным пиратством". Он считает, что в самолете были агенты белорусского КГБ.



После прилета всех пассажиров осмотрела полиция с собаками / Фото с delfi.lv

Самолет после 8-часового пребывания в Беларуси все же вылетел в Вильнюс. Впрочем, на борту, как сообщает оппозиция, "недосчитали" 6 человек. Среди них в частности Роман Протасевич и, вероятнее всего, его девушкаСофия.

Информацию о Протасевиче подтвердили, а потом удалили

О том, что Романа Протасевича действительно задержали, подтвердили в телеграм-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Однако позже пост удалили.

Какие наказания предусмотрены Протасевичу и за что

Для начала важно напомнить то, кем является сам Роман Протасевич. Он журналист, бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA. Именно этот канал стал рупором протестов в Беларуси летом 2020 года. NEXTA координировал действия митингующих, рассказывал о зверских избиениях силовиками мирных активистов. В то время, когда официальные СМИ Беларуси отмалчивались или называли протесты провокациями.

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Роман Протасевич несколько лет назад по политическим мотивам уехал в Польшу и проживал там. Оттуда он и вел телеграм-канал NEXTA.

Протасевича в Беларуси в прошлом году обвинили в организации массовых беспорядков и причастности к терроризму. Ему может "светить" тюрьма и срок в 15 лет.

Журналиста белорусская власть обвиняет в:

организации массовых беспорядков;

организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;

подстрекательстве к социальным раздорам.

Поскольку Протасевич проживал в Польше, Беларусь просила выдать ей журналиста. Та категорически отказала в экстрадиции. Следовательно, вероятнее всего, Лукашенко просто хитростью "выманил" Протасевича на белорусскую землю.

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"Меня ждет смертная казнь"

Это цитата Романа Протасевича, которая уже облетела мировые СМИ. Пассажиры рейса, с которыми летел Протасевич, рассказали журналистам о событиях на борту. Кое-кто заявил, что после внезапного маневра самолета "один парень начал паниковать". Причину этого люди поняли только потом.

Они объяснили, что никакого конфликта или скандалов не было, никто ни с кем не ссорился – всех просто вывели, а собаки обнюхали их вещи. В то же время Протасевича отвели в сторону.

Мы спросили его, что происходит, он рассказал, кто он такой, и добавил: "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, только дрожал. Рядом с ним постоянно находился офицер,

– отметили пассажиры, по информации СМИ.

К тому же важно отметить: сам журналист перед вылетом писал, что за ним следят. Он рассказал, что заметил в аэропорту подозрительного мужчину. По словам журналиста, мужчина пытался сфотографировать его документы.



Переписка Протасевича о слежке / Изображение из телеграм-канала Baza

Реакция мира на задержание журналиста

Западные державы резко раскритиковали задержание Романа Протасевича. Освободить основателя NEXTA призвали Европейский Союз и НАТО. Альянс к тому же высказался за то, что такой беспрецедентный случай необходимо расследовать.

Европейский Союз выразил готовность ввести новый пакет санкций против режима Лукашенко. Такая внеплановая переадресация самолета и его посадка в Минске вызвала возмущение политического сообщества Европы. Потому что:

во-первых, маршрут был запланирован между двумя странами, которые входят в Европейский Союз и в основном транспортировал его граждан;

во-вторых, Беларусь использовала силовиков комитета безопасности и запустила в небо свой истребитель, чтобы он сопровождал самолет Ryanair.

К слову Латвийский авиаперевозчик отказался от полетов над Беларусью

В Госдепартаменте США добавили: на борту были граждане их страны, поэтому они тоже выражают осуждение действиям Беларуси и готовы к резким мерам.

Мировые политики резко высказались относительно таких провокаций Лукашенко. Они отмечают: белорусский диктатор несет угрозу не только населению Беларуси, но и теперь всему миру.

Поэтому международные авиакомпании объявили, что отменяют полеты над Беларусью. Первой за это выступила Литва, чьих граждан на борту задержанного Ryanair было больше всего.

Как отреагировали политики на задержание Протасевича

Экс-премьер Польши и бывший глава Европейского совета Дональд Туск назвал Лукашенко " угрозой международной безопасности"

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал задержание Протасевича беспрецедентным событием, которое нельзя спускать Лукашенко с рук.

Чрезвычайная и уполномоченная госпожа посол Беларуси в США Джули Фишер отмечала, что такими действиями Беларусь портит свою репутацию и все больше изолируется от мира.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс потребует международного расследования этого инцидента. Саму ситуацию он назвал опасной и угрожающей.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что расследование инцидента будет иметь важное значение.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что инцидент недопустим.

Как реагирует Украина

Украина тоже осудила действия официального Минска. В Офисе Президента считают, что вынужденная посадка самолета Ryanair в Беларуси – это проявление международного терроризма, а инцидент требует жесткой юридической оценки.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал задержание журналиста очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.

Межфракционное объединение Верховной Рады "За демократическую Беларусь" заявило, что потребует расторжения дипломатических контактов с белорусским режимом. Речь идет в частности о прекращении импорта электроэнергии и остановке полетов над Беларусью.

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Одиозные политики похвалили Лукашенко

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива выразил свое восхищение шагами режима Александра Лукашенко. Он даже пообещал, что когда политсила, которую он представляет, "придет к власти", то обязательно будет использовать опыт Беларуси.

Одобрительно к задержанию Протасевича отнесся и нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко. Это тот самый "слуга народа", который ездил к Лукашенко на аудиенцию и называл оппозицию "му**ками".

Шевченко назвал спецоперацию проявлением "государственности", похвалил Лукашенко, отметив, что "он – не Янукович".

Для нардепа такие высказывания стали "роковыми" – его уже исключили из фракции "Слуга народа".

Главное о захвате Протасевича: смотрите сюжет 24 канала