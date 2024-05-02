По предварительным данным, ранения получили 8 детей и 76-летний мужчина. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко побывала в городе и пообщалась с родственниками пострадавших.

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Последствия попадания по фитнес-клубу

Около 16:12 россияне ударили КАБами по Дергачам. Одна бомба упала недалеко от спортивного клуба, где на тот момент восемь детей занимались каратэ. Всех госпитализировали: у четырех – легкие повреждения, у других – ранения средней тяжести.

Из-за того, что дети занимались без обуви, они получили резаные ранения нижних конечностей и рук. Девочка побежала сказать, что закончила занятия в группе. Но даже не добежала. Все случилось за считанные секунды. Детей не успели вывести в безопасное место,

– отметила директор заведения Яна Коробец.

По ее словам, тревога в городе не звучала. Боеприпас упал позади спортивного клуба, попав в землю. К счастью, выбило только окна. Если бы попало в дом, последствия были бы катастрофическими.

Спортивный комплекс после вражеского удара/ Фото Владимир Павлов

Последствия попадания по частному сектору

Также одно попадание было в частную застройку. В нескольких домах выбило окна и двери, повредило мебель и разрушило погреба. Ранения получил 76-летний мужчина, который находился в своей комнате.

Да ничего он, уже ходит, убирает. Невестка получила стресс, давление повысилось. Но брат больше всего пострадал. У нас есть жилье. А ему нужна большая помощь,

– сказала сестра раненого.

На месте работают спасатели, врачи и службы ГВА. Всем пострадавшим оказывают помощь, в частности, перекрывают крыши и закрывают окна.

Пострадавший убирает территорию после вражеского удара/ Фото Владимир Павлов

Если местные хотят уехать, но некуда, их обеспечат жильем. Впоследствии оформят поддержку через "єВідновлення" в Дие, чтобы пострадавшие могли восстановить свои дома.

Руководитель городской военной администрации Вячеслав Задоренко рассказал, что Россия била по Дергачах планировочным боеприпасом УМПБ-30.

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