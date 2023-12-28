Страна-агрессор имеет техническую возможность атаковать Нидерланды. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Павел Нарожный, объяснив ее тем, что у страны есть выход к морю, поэтому удар может быть оттуда.

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Возможно ли прямое столкновение России с другими странами

Вероятно, что Кремль может готовиться не к непосредственному нападению на Нидерланды, а к удару по стране-члену НАТО. Это могут быть Финляндия, страны Балтии. Соответственно, все остальные члены должны будут вмешаться.

Россия "застряла" в войне в Украине, потеряла большую часть своей боеспособности, но расслабляться не надо. Мы понимаем, что война надолго, но она закончится, мы вернем свои территории, но после этого Россия будет однозначно готовиться к новой войне,

– рассказал Павел Нарожный.

Самое главное, что союзники Украины понимают, что Россия накопит ресурсы, соберет силы и снова начнет войну. К этому уже сейчас нужно готовиться.

По словам военного эксперта, когда канцлером Германии была Ангела Меркель, она пыталась интегрировать Россию в систему безопасности Европы. Тогда все страны сократили свои военные бюджеты. Следовательно, сегодня оружия, боеприпасов не хватает.

Сейчас ситуация меняется, все страны планируют увеличить свои бюджеты и готовятся отразить потенциальную угрозу со стороны России. Это положительный для нас сигнал, потому что мы не останемся сами, будем интегрированы в европейскую систему безопасности и сможем уберечься от России,

– заметил Нарожный.

Действительно ли Россия может воевать с Финляндией

Российский дипломат назвал Финляндию первой жертвой в случае войны России с НАТО. После вступления страны в Альянс оккупанты заявили о создании Ленинградского и Московского военных округов. Однако перспектив воевать с Финляндией у них нет.

Если Россия атакует члена НАТО, мы увидим столкновение со всем блоком. Финляндия – это огромная страна, у нее очень длинная граница, она идет только за полярный круг, то есть условия войны будут адскими,

– заметил эксперт.

Судя по историческим данным, Россия не способна воевать. Финляндия смогла дважды отразить ее атаки. Впервые в 1939 году, а второй в 1942 году. Тогда Россия планировала идти на Германию через Финляндию, но страна остановила ее наступление.

Что касается военных округов, то их создание требует большого количества людей, которых нужно будет мобилизовать. Поэтому сначала оккупанты вынуждены будут найти ресурсы, огромное количество бронетехники, артиллерии, авиации, построить учебные центры и всю инфраструктуру вокруг всех этих военных округов. Также пригодится большой офицерский штат.

Пока я не вижу восстановление военных округов как угрозу или реальные действия. Это только "бряцание оружием", а не близкая перспектива. Разве в будущем, когда они накопят силу, тогда действительно смогут сделать свои военные округа боеспособными,

– подчеркнул Нарожный.

Россия угрожает членам НАТО: что известно