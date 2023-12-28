Країна-агресорка має технічну можливість атакувати Нідерланди. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний, пояснивши її тим, що країна має вихід до моря, тому удар може бути звідти.

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Чи можливе пряме зіткнення Росії з іншими країнами

Ймовірно, Кремль може готуватися не до безпосереднього нападу на Нідерланди, а до удару по країні-члену НАТО. Це можуть бути Фінляндія, країни Балтії. Відповідно всі інші члени повинні будуть втрутитись.

Наразі Росія "застрягла" у війні в Україні, втратила більшу частину своєї боєздатності, але розслаблятися не треба. Ми розуміємо, що війна надовго, але вона закінчиться, ми повернемо свої території, але після цього Росія однозначно готуватиметься до нової війни,

– розповів Павло Нарожний.

Найголовніше, що союзники України розуміють, що Росія накопичить ресурси, збере сили та знову почне війну. Тому до цього вже тепер треба готуватися.

За словами військового експерта, коли канцлером Німеччини була Ангела Меркель вона намагалася інтегрувати Росію в систему безпеки Європи. Тоді всі країни скоротили свої військові бюджети. Відтак сьогодні зброї, боєприпасів не вистачає.

Однак зараз ситуація змінюється, всі країни планують збільшити свої бюджети та готуються до відбиття потенційної загрози з боку Росії. Це позитивний для нас сигнал, тому що ми не залишимося самі, будемо інтегровані в європейську систему безпеки та зможемо вберегтися від Росії,

– зауважив Нарожний.

Чи справді Росія може воювати з Фінляндією

Російський дипломат назвав Фінляндію першою жертвою у разі війни Росії з НАТО. Після вступу країни в Альянс окупанти заявили про створення Ленінградського та Московського військових округів. Однак перспектив воювати з Фінляндією у них немає.

Якщо Росія атакує члена НАТО, то ми побачимо зіткнення з усім блоком. Фінляндія – це величезна країна, у неї дуже довгий кордон, він йде аж за полярний круг, тобто умови війни будуть пекельними,

– зауважив експерт.

Судячи з історичних даних, Росія не здатна воювати. Фінляндія змогла двічі відбити її атаки. Вперше у 1939 році, а другий у 1942. Тоді Росія планувала йти на Німеччину через Фінляндію, але країна зупинила її наступ.

Щодо військових округів, то їхнє створення потребує великої кількості людей, яких треба буде мобілізувати. Тому спершу окупанти змушені будуть знайти ресурси, величезну кількість бронетехніки, артилерії, авіації, побудувати навчальні центри та всю інфраструктуру навколо цих всіх військових округів. Також знадобиться великий офіцерський штат.

Наразі я не вбачаю відновлення військових округів як загрозу чи реальні дії. Це лише "брязкання зброєю", а не близька перспектива. Хіба у майбутньому, коли вони накопичать силу, тоді дійсно зможуть зробити свої військової округи боєздатними,

– підкреслив Нарожний.

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