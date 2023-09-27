Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, Россия вынуждена заменять иностранные детали в ракетах аналогами собственного производства, но они не надежны.

Обратите внимание Россия обстреляла Украину ракетами, изготовленными в этом году из иностранных микросхем.

Сколько иностранных деталей содержат российские ракеты

Как рассказал Плетенчук, российские ракеты включают в себя от 30 до 50 деталей иностранного происхождения. Но сегодня оккупанты заменяют их аналогами собственного производства.

Аналогичная ситуация у россиян с кораблями. Когда они строили, к примеру, "адмиралтейскую" серию на 12 кораблей, поначалу там стояли германские движки.

После начала войны против Украины в 2014 году в России начали ставить уже китайские двигатели. Пока у них в планах закончить эту серию уже с российскими двигателями. Можно представить, насколько будет падать качество и надежность этих изделий, поскольку Россия остается отсталой страной в технологическом плане,

– отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время основным оружием России есть ракеты, запускаемые с кораблей и субмарин.

В Черном море почти все время находятся три ракетоносителя. Остальные Черноморский флот прячется в бухтах, или где-то за углом Крыма, где считают себя более или менее защищенными из-за наличия боновых заграждений и любой системы ПВО.

Сколько ракет сейчас в России и увеличилось ли их

Напомним, недавно представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что сегодня враг пытается наращивать производство оружия и переводить экономику на военные рельсы. Но текущие объемы производства не позволяют даже близко вернуться к уровню запасов ракетного вооружения по состоянию на полномасштабное вторжение.

По его словам, Россия не сможет вернуться к объемам производства ракет, которые были до февраля 2022 года, "еще более длительный период". Но оккупанты уже готовят новые атаки осенью и зимой.