Самоубийство срочника на Черниговщине: стали известны подробности ужасной трагедии

Военнослужащий срочной службы, 7 августа совершил самоубийство в Учебном центре "Десна" в Черниговской области, выпустив себе в голову из автомата очередь из 16 патронов.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 7 августа срочник совершил самоубийство в учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна". 21-летний военнослужащий покончил с собой во время несения караульной службы.

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Военная прокуратура центрального региона Украины продолжает расследование гибели солдата. На данный момент стало известно об обстоятельствах, при которых произошла трагедия.

Во время проведения досудебного расследования был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого установили обстоятельства, свидетельствующие о возможном самоубийстве погибшего солдата, а именно – осуществление им лично выстрелов очередью из автомата в голову,

– говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры.

Отмечается, что к такому выводу следователи пришли, проанализировав положения тела погибшего, расположение оружия и гильз (разлет до 0,5 метра), время, необходимое для отстрела 16 патронов (а именно – 1,5 секунды), а также отсутствие следов борьбы, перемещения или волочения трупа.

Кроме этого, допрошенные военнослужащие, которые вместе с погибшим находились в карауле, утверждают, что их товарищ был в хорошем настроении и не жаловался на семейные проблемы. Следствие пока устанавливает наличие конфликтов между солдатом и сослуживцев или командованием части.

Сейчас военная прокуратура назначила судебную почерковедческую экспертизу для установления авторства предсмертных записок, которые предположительно нашли у тела.