На Черниговщине в воинской части застрелился срочник
Военный срочной службы одной из частей Учебного центра "Десна" в Черниговской области покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщает пресс-служба Учебного центра "Десна" в Facebook.
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Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было – военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и... застрелился,
– говорится в сообщении.
Сейчас на месте трагедии работают правоохранители и ответственные лица. Причины самоубийства будут устанавливаться следствием.
Источник: 24 канал
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