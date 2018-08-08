На Черниговщине в воинской части застрелился срочник

Военный срочной службы одной из частей Учебного центра "Десна" в Черниговской области покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба Учебного центра "Десна" в Facebook.

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Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было – военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и... застрелился,

– говорится в сообщении.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители и ответственные лица. Причины самоубийства будут устанавливаться следствием.