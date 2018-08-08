На Чернігівщині у військовій частині застрелився контрактник
Військовий строкової служби однієї з частин Навчального центру "Десна" в Чернігівській області покінчив життя самогубством.
Про це повідомляє прес-служба Навчального центру "Десна" у Facebook.
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Солдат строкової служби однієї з частин нашого Навчального центру вчинив самогубство під час несення вартової служби. Ніяких передвісників біди не було – військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та... застрелився,
– йдеться у повідомленні.
Наразі на місці трагедії працюють правоохоронці та відповідальні особи. Причини самогубства будуть встановлюватися слідством.
Джерело: 24 Канал
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