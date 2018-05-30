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Школьница из Львова покорила Америку своим медицинским изобретением

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Изобретение юной школьницы, которая завоевала 2 награды на американском конкурсе, – компьютерная программа, которая за считанные секунды может показать, что не так с теми, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Для львовянки Соломии это первый научный стартап, связанный с искусственным интеллектом и нейросетями. Его две недели назад девушка представила на международном конкурсе школьников-ученых в Соединенных Штатах.

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"Я планирую реализовать это в виде мобильного приложения, которое позволит врачам или пациентам в экстремальных условиях получать анализ электрокардиограммы", – рассказала изобретательница и призер международного конкурса Соломия Леньо.

В соревновании принимали участие более 2,5 тысячи участников из семидесяти стран мира. Их работы оценивали 130 докторов и профессоров, а также шесть нобелевских лауреатов. В результате Соломия получила денежный сертификат от Украинской малой академии наук и медаль и грант от короля Саудовской Аравии.

Переможниця з України та команда
Победительница из Украины и команда

Между тем родители девочки вспоминают: информацию для разработки изобретения Соломия самостоятельно собирала в течение двух месяцев. В школе, где училась Соломия, говорят: последние два года она всегда была призером всеукраинских компьютерных олимпиад. И это – не полный перечень достижений их выпускницы.

Сама же Соломия уже определилась, где будет получать профессию программиста. Хочет поступить на факультет компьютерных наук католического университета.

Автор: Юлия Девда
Теги: Здоровье Новости Украины Техно Новости США Дети Медицина Сердечно-сосудистые заболевания Искусственный интеллект Новости Львова
Источник: 24 Канал
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