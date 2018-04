Схождение Благодатного огня: Фото и видео

#TerreSainte A 13h16, aujourd'hui, la flamme qui ne brûle pas, vient de s'allumer. Dans le #SaintSépulcre, c'est la liesse générale. Les grecs-orthodoxes fêtent le miracle du #FeuSacré.



At 1:16pm, the #HolyFire which doesn't burn, just lights by itself. pic.twitter.com/n1k8jNMmZp