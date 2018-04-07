Схождение Благодатного огня: Фото и видео
В Пасхальную субботу, 7 апреля, в Иерусалиме сошел Благодатный огонь в храме Воскресения Христова. Свидетелями этого события стали десятки тысяч верующих.
Люди делятся в соцсетях соответствующими фото и видео.
Несколько тысяч человек ожидали схождения Благодатного огня. Верующие находятся в храме со свечами, чтобы стать первыми, кто разнесет Благодатный огонь по всему миру.
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Отметим, что уже несколько веков Благодатный огонь считается символом нерукотворного света Воскресения Христова. Огонь появляется ниоткуда и в первые минуты своего возгорания не обжигает рук.
За сутки до схождения Благодатного огня полиция обыскивает всех непосредственных участников события, даже Патриарх остается в одном подряснике. Поэтому никто не может пронести в храм спички, зажигалки или другие предметы, которыми можно искусственно зажечь Благодатный огонь.
Теперь паломники распространят Благодатный огонь по всему миру.