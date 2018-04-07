Схождение Благодатного огня: Фото и видео

В Пасхальную субботу, 7 апреля, в Иерусалиме сошел Благодатный огонь в храме Воскресения Христова. Свидетелями этого события стали десятки тысяч верующих.

Люди делятся в соцсетях соответствующими фото и видео.

Несколько тысяч человек ожидали схождения Благодатного огня. Верующие находятся в храме со свечами, чтобы стать первыми, кто разнесет Благодатный огонь по всему миру.

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Отметим, что уже несколько веков Благодатный огонь считается символом нерукотворного света Воскресения Христова. Огонь появляется ниоткуда и в первые минуты своего возгорания не обжигает рук.

За сутки до схождения Благодатного огня полиция обыскивает всех непосредственных участников события, даже Патриарх остается в одном подряснике. Поэтому никто не может пронести в храм спички, зажигалки или другие предметы, которыми можно искусственно зажечь Благодатный огонь.

Теперь паломники распространят Благодатный огонь по всему миру.

#TerreSainte A 13h16, aujourd'hui, la flamme qui ne brûle pas, vient de s'allumer. Dans le #SaintSépulcre, c'est la liesse générale. Les grecs-orthodoxes fêtent le miracle du #FeuSacré.



At 1:16pm, the #HolyFire which doesn't burn, just lights by itself. pic.twitter.com/n1k8jNMmZp — SOS Chrétiens Orient (@SOSCdOrient) 7 апреля 2018 г.

Orthodox Easter 2018: ‘Holy Fire’ appears at Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem https://t.co/IjP1vFY1FD pic.twitter.com/vKlxsAmpaT — cydhi (@cydhi) 7 апреля 2018 г.