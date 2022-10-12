Что изменилось в Мелитополе после аннексии
Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что россияне терроризируют население оккупированного города. В частности, оккупанты заставляют местных получать российские паспорта.
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По его словам, даже коммунальщиков, работающих, несмотря на оккупацию, заставляют брать российские паспорта . Если те отказываются – их просто увольняют. Но местные жители не хотят сотрудничать с оккупантами.
Также россияне приступили к полноценной мобилизации на территории временного оккупированного Мелитополя. Они могут схватить человека прямо на улице и отвезти его в фейковый военкомат, где собирают паспортные данные. Кого задерживают на часы, а кого - на несколько дней. Затем могут призвать в любую минуту,
– объяснил Федоров.
Он отметил, что в то же время коллаборанты, согласившиеся получить российские паспорта, останавливают прямо на блокпостах и сразу забирают в свою армию.
Мэр Мелитополя добавил, что за последние дни, в частности, после взрывов на Крымском мосту, россияне начали рассылку по своим коллаборантам и всех призывают переезжать в Крым из-за опасности.
Интересно, что ФСБшники еще несколько недель назад сбежали из Мелитополя и вывезли свои семьи. "Это произошло после того, как они поняли, что теряют Херсонское направление и в Мелитополе им не будет сладко", — сказал он.
Федоров рассказал о ситуации в оккупированном Мелитополе: видео
Из Запорожья массово вывозят детей
Как отметил Федоров, россияне начали вывозить украинских детей из Запорожской области. Уже есть факты, что из Энергодара в Евпаторию вывезли около 300 детей.
Сейчас набирают детей из Мелитополя, чтобы вывезти их в Крым или Краснодарский край. Это делают, чтобы родителей детей держать в заложниках и прикрываться ими,
– сказал мэр города.
Он подчеркнул, что детей вывозят под видом "бессрочных каникул". Так, оккупанты говорят родителям, что хотят вывезти детей во время "каникул" на "оздоровление" в оккупированный Крым и Краснодар.
Какая ситуация в Мелитополе: последние новости
- Оккупанты продолжают стягивать в Мелитополь оружие. По данным очевидцев, через город прошли около 60 единиц военной техники в Херсонском направлении. Среди оружия были зафиксированы колонны "Градов".
- В то же время захватчики продолжают мобилизацию мужчин, оставшихся на территории Мелитополя. Россияне собирают реестр тех, кто может идти на войну.
- Также в городе распространяются анкеты с опросом. Оккупанты пытаются узнать, примет ли местное население участие в псевдореферендуме.
- По последним данным, оккупационные войска запретили ввозить на временно оккупированные территории любые товары первой необходимости. Поэтому население Мелитополя остается без жизненно необходимых лекарств и средств гигиены для детей и взрослых.