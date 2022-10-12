Що змінилося в Мелітополя після анексії

Про це 24 каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що росіяни тероризують населення окупованого міста. Зокрема, окупанти змушують місцевих отримувати російські паспорти.

До теми В окупованому Мелітополі гучні вибухи: "бавовна" в районі аеродрому

За його словами, навіть комунальників, які працюють попри окупацію, змушують брати російські паспорти. Якщо ті відмовляються – їх просто звільняють. Але місцеві не хочуть співпрацювати з окупантами.

Також росіяни розпочали повноцінну мобілізацію на території тимчасового окупованого Мелітополя. Вони можуть схопити людину просто на вулиці та відвезти її до фейкового військкомату, де збирають паспортні дані. Когось затримують на години, а когось – на кілька днів. Потім можуть призвати у будь-яку хвилину,

– пояснив Федоров.

Він зазначив, що водночас колаборанті, які погодилися отримати російські паспорти, зупиняють просто на блокпостах та відразу забирають у свою армію.

Мер Мелітополя додав, що за останні дні, зокрема після вибухів на Кримському мосту, росіяни розпочали розсилку по своїх колаборантах і всіх закликають переїжджати в Крим через небезпеку.

Цікаво, що ФСБшники ще декілька тижнів тому втекли з Мелітополя та вивезли свої родини. "Це сталося після того, як вони зрозуміли, що втрачають Херсонський напрямок і в Мелітополі їм не буде "солодко", – сказав він.

Федоров розповів про ситуацію в окупованому Мелітополі: відео



На Запоріжжі масово вивозять дітей

Як зазначив Федоров, росіяни почали вивозити українських дітей із Запорізької області. Вже є факти, що з Енергодару до Євпаторії вивезли близько 300 дітей.

Зараз набирають дітей з Мелітополя, щоб вивезти їх до Криму чи Краснодарського краю. Це роблять, щоб батьків дітей тримати в заручниках та прикриватися ними,

– сказав мер міста.

Він наголосив, що дітей вивозять під виглядом "безтермінових канікул". Так, окупанти кажуть батькам, що хочуть вивезти дітей під час "канікул" на "оздоровлення" до окупованого Криму та Краснодару.

Яка ситуація у Мелітополі: останні новини