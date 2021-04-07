Обнаженная фотосессия в Дубае: все, что известно о скандале и задержанных украинках
В Дубае задержали группу моделей, которые фотографировались голыми на балконе отеля. Среди них оказалось 11 украинок. Из-за нарушения законов ОАЭ девушкам грозит штраф в размере примерно 38 тысяч гривен и депортация. Что известно о задержанных в Дубае украинках, читайте в материале.
Источник:24 канал
В течение последних дней в Украине активно обсуждают скандал, в который попали украинские модели в ОАЭ.
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Что известно об обнаженной фотосессии девушек
- 3 апреля 40 девушек устроили фотосессию на балконе отеля в курортном районе Дубаи, с ними был и мужчина-фотограф.
- Среди моделей оказалось 11 украинок, были также девушки из России и Беларуси.
- Заметили пикантную съемку соседи, они и вызвали на место полицию.
- Девушек обвинили в публичном разврате. Ведь в стране действуют строгие законы относительно непристойного поведения в общественных местах.
- Теперь им грозит заключение вплоть до 6 месяцев да еще и штраф в размере 5 000 дирхамов (примерно 38 тысяч гривен).
Что грозит украинкам
- Информацию о задержании подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины. А 6 апреля к девушкам наведался консул.
- Дипломат также пообщался с руководством департамента уголовных расследований Дубая. Там заявили, что причиной задержания девушек стало нарушение норм моральной этики. Кроме того, наказание они получат и за распространение в соцсетях фото и видео непристойного характера.
- Впоследствии в правительстве ОАЭ заявили, что девушек депортируют из страны.
Совместная поездка в Буковель
Некоторые девушки были знакомы еще до поездки в Дубаи, даже участвовали в совместных съемках.
"Обозреватель" пишет, что примерно за 5 недель до поездки в ОАЭ часть этой компании побывала в Буковеле. Там девушки фотографировались в костюмах плюшевых зайцев. Одним из организаторов мероприятия был бывший ведущий "1+1" Игорь Посыпайко. Кроме того, на курорте они посетили закрытую вечеринку, где танцевали в откровенном белье.
Девушки вместе побывали в Буковеле / Скриншот с видео
Одна из участниц обнаженной фотосессии Яна в Буковеле / Инстаграм Яны
Интересно, что страницы некоторых моделей в соцсетях уже удалили. Однако во время поездки в Дубаи все они успевали публиковать фото и видео своего путешествия.
Украинки в Дубае / Скриншот с видео
Что известно о девушках
- Катя К. – стилист бровей и визажист. В инстаграме часто распространяла философские высказывания.
Одно из последних: "Скрывая свои истинные эмоции, мы разрушаем не только самих себя, но и людей вокруг! Да, мы не идеальны, будет много хейтеров, завистников, врагов, но будут и те, кто без ума от нас".
Одна из участниц фотосессии – Катя / Инстаграм Кати К.
Катя во время съемки в Буковеле / Инстаграм Кати К.
- Диана – еще одна участница фотосессии, ранее была знакома с Катей.
В частности, об этом свидетельствуют разговоры в сети об изменениях в жизни. Примерно 1 год назад Катя писала Диане: "Новые люди, новые знакомства, новые... идеи, готовность вырваться на другой конец страны или за границу с одного щелчка пальца. На старость будет, что вспомнить, правда, Ди".
К слову, Диана между Буковелем и ОАЭ успела побывать еще и в Египте.
Диана тоже участвовала в фотосессии в Дубае / Фото из инстаграма Дианы
Фото с предыдущей съемки девушки / Инстаграм Дианы
- Анастасия – еще одна участница скандальной фотосессии.
Она опубликовала видео своего отдыха, показывала, как купается в море, хвасталась вкусным мороженым, а также демонстрировала номера отелей. Кроме того, она выкладывала снимки других украинок, которые были вместе с ней.
На фото было, как девушки пьют шампанское, арендуют автомобиль и гуляют по вечернему Дубаю.
Анастасия показывала в сети жизнь в ОАЭ / Инстаграм Анастасии
- Марианна Ф. – девушка из Ужгорода, которая тоже распространяла снимки из Эмиратов.
На ее странице в фейсбуке есть информация, что девушка учится в Ужгородском национальном университете. Знакомые пишут, что родом она из Виноградова.
Марианна из Закарпатья – участница фотосессии / Инстаграм Марианны Ф.
- Яна – девушка-модель из Киева.
Приехав в ОАЭ, рассказала маме, что она уже в Дубае и ей там хорошо. Она успела поделиться с подписчиками видеороликом из отеля, где жили девушки. Яна также похвасталась купанием в бассейнах, в море, показала номера и еду в ресторане.
Модель Яна из Киева / Инстаграм Яны
- Известны имена еще нескольких моделей : Дарья Х., Татьяна Б., Анастасия К., София Т.
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