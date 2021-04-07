В Дубае задержали группу моделей, которые фотографировались голыми на балконе отеля. Среди них оказалось 11 украинок. Из-за нарушения законов ОАЭ девушкам грозит штраф в размере примерно 38 тысяч гривен и депортация. Что известно о задержанных в Дубае украинках, читайте в материале.

В течение последних дней в Украине активно обсуждают скандал, в который попали украинские модели в ОАЭ.

Читайте также Секс-контроль в ОАЭ: запреты, о которых туристы даже не подозревают и рискуют быть наказанными

Что известно об обнаженной фотосессии девушек

3 апреля 40 девушек устроили фотосессию на балконе отеля в курортном районе Дубаи, с ними был и мужчина-фотограф.

в курортном районе Дубаи, с ними был и мужчина-фотограф. Среди моделей оказалось 11 украинок , были также девушки из России и Беларуси.

, были также девушки из России и Беларуси. Заметили пикантную съемку соседи, они и вызвали на место полицию.

Девушек обвинили в публичном разврате . Ведь в стране действуют строгие законы относительно непристойного поведения в общественных местах.

. Ведь в стране действуют строгие законы относительно непристойного поведения в общественных местах. Теперь им грозит заключение вплоть до 6 месяцев да еще и штраф в размере 5 000 дирхамов (примерно 38 тысяч гривен).

Что грозит украинкам

Информацию о задержании подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины. А 6 апреля к девушкам наведался консул.

Дипломат также пообщался с руководством департамента уголовных расследований Дубая. Там заявили, что причиной задержания девушек стало нарушение норм моральной этики. Кроме того, наказание они получат и за распространение в соцсетях фото и видео непристойного характера.

Кроме того, наказание они получат и за распространение в соцсетях фото и видео непристойного характера. Впоследствии в правительстве ОАЭ заявили, что девушек депортируют из страны.

Совместная поездка в Буковель

Некоторые девушки были знакомы еще до поездки в Дубаи, даже участвовали в совместных съемках.

"Обозреватель" пишет, что примерно за 5 недель до поездки в ОАЭ часть этой компании побывала в Буковеле. Там девушки фотографировались в костюмах плюшевых зайцев. Одним из организаторов мероприятия был бывший ведущий "1+1" Игорь Посыпайко. Кроме того, на курорте они посетили закрытую вечеринку, где танцевали в откровенном белье.



Девушки вместе побывали в Буковеле / Скриншот с видео



Одна из участниц обнаженной фотосессии Яна в Буковеле / Инстаграм Яны

Интересно, что страницы некоторых моделей в соцсетях уже удалили. Однако во время поездки в Дубаи все они успевали публиковать фото и видео своего путешествия.



Украинки в Дубае / Скриншот с видео

Что известно о девушках

Катя К. – стилист бровей и визажист. В инстаграме часто распространяла философские высказывания.

Одно из последних: "Скрывая свои истинные эмоции, мы разрушаем не только самих себя, но и людей вокруг! Да, мы не идеальны, будет много хейтеров, завистников, врагов, но будут и те, кто без ума от нас".



Одна из участниц фотосессии – Катя / Инстаграм Кати К.



Катя во время съемки в Буковеле / Инстаграм Кати К.

Диана – еще одна участница фотосессии, ранее была знакома с Катей.

В частности, об этом свидетельствуют разговоры в сети об изменениях в жизни. Примерно 1 год назад Катя писала Диане: "Новые люди, новые знакомства, новые... идеи, готовность вырваться на другой конец страны или за границу с одного щелчка пальца. На старость будет, что вспомнить, правда, Ди".

К слову, Диана между Буковелем и ОАЭ успела побывать еще и в Египте.



Диана тоже участвовала в фотосессии в Дубае / Фото из инстаграма Дианы



Фото с предыдущей съемки девушки / Инстаграм Дианы

Анастасия – еще одна участница скандальной фотосессии.

Она опубликовала видео своего отдыха, показывала, как купается в море, хвасталась вкусным мороженым, а также демонстрировала номера отелей. Кроме того, она выкладывала снимки других украинок, которые были вместе с ней.

На фото было, как девушки пьют шампанское, арендуют автомобиль и гуляют по вечернему Дубаю.



Анастасия показывала в сети жизнь в ОАЭ / Инстаграм Анастасии

Марианна Ф. – девушка из Ужгорода, которая тоже распространяла снимки из Эмиратов.

На ее странице в фейсбуке есть информация, что девушка учится в Ужгородском национальном университете. Знакомые пишут, что родом она из Виноградова.



Марианна из Закарпатья – участница фотосессии / Инстаграм Марианны Ф.

Яна – девушка-модель из Киева.

Приехав в ОАЭ, рассказала маме, что она уже в Дубае и ей там хорошо. Она успела поделиться с подписчиками видеороликом из отеля, где жили девушки. Яна также похвасталась купанием в бассейнах, в море, показала номера и еду в ресторане.



Модель Яна из Киева / Инстаграм Яны

Интересно! Брат Яны рассказал СМИ, что не знал о съемках, в которых участвует его сестра. Хотя на ее странице в инстаграм много откровенных фото. Маме было известно об этом, ведь она тоже есть в этой соцсети и подписана на дочь.

Известны имена еще нескольких моделей : Дарья Х., Татьяна Б., Анастасия К., София Т.

К теме Никаких оргий и эскорта, – подруга задержанных в Дубае украинок об их фотосессии