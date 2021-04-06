В Министерстве иностранных дел рассказали о том, что грозит девушкам, которых полиция Дубая задержала за обнаженную фотосессию. 6 апреля к ним наведался украинский консул.

Как рассказал спикер МИД Олег Николенко, консул посетил задержанных украинок, а также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.

К слову Никаких оргий и эскорта, – подруга задержанных в Дубае украинок об их фотосессии

Что грозит задержанным девушкам

Правоохранители подтвердили консулу, что причиной задержания девушек стало нарушение норм моральной этики. Кроме того, наказание они получат и за распространение в соцсетях фото и видео непристойного характера.

Согласно законодательству ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1 300 долларов США с последующей депортацией,

– отметил Николенко.

По его информации, условия содержания девушек в следственном изоляторе приемлемые, они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными и держит дело на контроле.

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