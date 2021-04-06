В МИД рассказали, что ждет задержанных голых девушек в ОАЭ
В Министерстве иностранных дел рассказали о том, что грозит девушкам, которых полиция Дубая задержала за обнаженную фотосессию. 6 апреля к ним наведался украинский консул.
Источник:Укринформ
Как рассказал спикер МИД Олег Николенко, консул посетил задержанных украинок, а также провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.
К слову Никаких оргий и эскорта, – подруга задержанных в Дубае украинок об их фотосессии
Что грозит задержанным девушкам
Правоохранители подтвердили консулу, что причиной задержания девушек стало нарушение норм моральной этики. Кроме того, наказание они получат и за распространение в соцсетях фото и видео непристойного характера.
Согласно законодательству ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1 300 долларов США с последующей депортацией,
– отметил Николенко.
По его информации, условия содержания девушек в следственном изоляторе приемлемые, они обеспечены едой, медицинским наблюдением. Консульство Украины в Дубае поддерживает связь с родными и держит дело на контроле.
Фотосессия голых девушек в ОАЭ: что известно
- В Дубае 3 апреля задержали 40 девушек.
- Все они приняли участие в откровенной фотосессии ню на балконе дома.
- Это вызвало возмущение у местных, которые стали очевидцами. Они вызвали полицию.
- Правоохранители обвинили девушек в публичном разврате. Ведь в стране действуют строгие законы относительно непристойного поведения в общественных местах.
- Выяснилось, что 11 девушек – украинки, это подтвердили в МИД. Еще 8 задержанных и инициатор съемки – граждане России. Другие участницы, как сообщается, из Беларуси и Молдовы.
- Как сообщал Daily Mail, девушки должны были сняться в откровенной фотосессии для израильского порносайта.
Поделиться новостью