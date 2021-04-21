Он – искусный манипулятор публичным мнением, который не гнушается применять грубую силу против оппонентов дома и кибератаки и шпионаж против врагов за рубежом. Все чаще западные аналитики и политики изображают его как всесильного, безжалостного выходца из КГБ.

Двадцать один год Владимир Путин имеет верховную власть в российской политике, пишет издание Foreign Affairs.

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Через его солнцезащитные очки Россия навязывает свою волю. И в этот нарратив Кремля легко поверить, к тому же его активно продвигают. Ведь Путин арестовал и приговорил своего главного политического оппонента – Алексея Навального, задушил протесты его сторонников, нагло взломал правительство США. А его войска усиливают влияние в Сирии, Ливии и в Украине.

Компромиссы и ограничения: почему Путин не всесилен

Впрочем, Путин все же не всесилен, хоть и не имеет себе равных дома. Как все автократы, он боится двух вещей: переворота со стороны правящих элит и народного восстания снизу. Для сохранения контроля над государством ему часто приходится идти на компромиссы.

Он имеет несколько инструментов для балансирования между конкурирующими целями, правящими элитами (которые в противном случае заключили бы против него заговор) и успокоения общественности, но они становятся все менее эффективными. Полной подконтрольностью власти он ослабил суды, но не только их: выборы, партии, бюрократию, законодательные органы.

Они сейчас в таком положении, что не могут его сдерживать. А он – полагаться на них для создания экономического роста, решения социальных проблем или даже ради подготовки его мирного ухода с поста. Это оставляет Путина заложником собственной популярности – очень скоротечного товара, а также – репрессий и пропаганды (а это уже опасно).

Путин на раздорожье В конце концов, ему придется решить: продолжить это балансирование – даже если это постепенно уменьшает его власть – или укрепить позицию экономическими реформами. Но последние – угроза для электората в службах безопасности, бюрократии и в частном секторе.

Путин поднялся на нефтяном буме, который резко повысил уровень жизни в первые 10 лет на должности. Дальше была волна национализма после аннексии Крыма во второе десятилетие. Однако, блеск этих достижений уже стирается. Это заставило Путина в начале третьей каденции начать репрессировать несогласных, нейтрализовать больших и малых оппонентов.

Несмотря на имидж, власть Путина не абсолютная даже дома / Фото TRT News

Поскольку проблемы России будут только расти, эта тенденция сохранится. Циклы политического насилия и экономических трудностей только усилятся, проверяя мастерство Путина. Такая ситуация потенциально может остановить его великодержавные амбиции.

Понять Путина: политология диктатуры

Некоторые говорят, пишет Foreign Affairs, что для понимания самодержавия надо понять самодержца. Путинологи ищут малоизвестные истории из жизни Путина и его карьерного пути и даже выбор книг, чтобы найти подсказки относительно его политики. Их анализ – важен для путинской России, особенно когда сам лидер не так много объясняет.

В конце концов, он как тогда был тем самым главой КГБ, когда еще поддерживал либеральную экономическую политику и улучшение отношений с Западом. Так и сегодня с антизападной истерией. Но что-то фундаментально изменилось. Если классифицировать политический строй РФ, то он подпадает под "персоналистическую автократию". Изучение этих систем, а не самого человека – лучший способ понять Россию Путина.

Современная Россия Путина – уязвимая автократия, менее стабильная, чем союзники / Фото Defense Post

Такими государствами управляют лица-одиночки. Да, там есть политические партии, законодательные органы и влиятельные военные. Но власть над важными кадровыми или политическими решениями всегда у одного человека. Россия не одна в этой лиге: там же находятся Венгрия Виктора Орбана, Филиппины Родриго Дутерте, Турция Реджепа Эрдогана и Венесуэла Николаса Мадуро.

Бывший Советский Союз, конечно, стал очень гостеприимным для персоналистических автократов: такие лидеры сейчас в Азербайджане, Беларуси, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане. Туркменистан уже склоняется к еще более редкой форме правления – султанизму, а Кыргызстан – в постоянных переворотах, но пытается строить демократию.

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Персоналистическая автократия пока – самый популярный тип самодержавия, он обходит число однопартийных стран, как Сингапур, КНДР или Вьетнам, а также военных режимов как Мьянма или Таиланд. Но она имеет множество патологий, привычных для РФ. Внутри выше коррупция, медленнее экономический рост, менее стабильная политика.

Правители из этой когорты имеют схожие инструменты: критика Запада для объединения своей базы, искажение экономики ради прибыли и обогащения, нацеливание правовой системы на оппонентов, расширение исполнительной власти за счет других институтов (то, что было сказано выше об ослаблении судов и других органов госвласти – 24).

Часто автократы полагаются на мнение узкого круга людей, которые принимают решения. Круг этот со временем все сужается, заставляя назначать членов семьи и лоялистов на ответственные должности в правительстве. Новые вопросы безопасности организации подчиняются только этому кругу. Легитимность подтверждается и усиливается не выборами, а "народной поддержкой".

Персоналистические автократы могут много потерять, если останутся без власти. Военные диктаторы отойдут в казармы, однопартийцы взлетят ниже по партийным рангам. Но влияние и деньги персоналистов с ними только пока на троне, а дальше – остаются на милость преемников, которые редко хотят, чтобы темные тени стояли позади.

За последние 70 лет персоналистов сажали в тюрьму, убивали или отправляли в изгнание. Хоть и не показывает этого, но Путин осознает опасность.

В Кремле было абсолютное убеждение: когда появится новый лидер или массовое давление или смещение центра власти – все будут уничтожены. Это ощущение большой уязвимости,

– сказал в интервью экс-советник, а ныне критик Путина Глеб Павловский.

Поэтому Путин делает все по инструкции своей категории, чтобы предотвратить отстранение себя от власти. Вместо этого, он узурпирует ее у некогда очень эффективных региональных чиновников. В 2020 году он продвинул изменения в Конституцию, которые позволят ему избираться в 2024 и 2030 годах (если доживет, конечно – 24).

Попытка продлить правление не стала неожиданностью – минусов отказа от власти много. Так делали и его коллеги из бывшего СССР.

Уязвимые элиты и бегство инвесторов

Подорвав доверие к политическим институтам, Путин также выстрелил себе в ногу. Таким образом, упала уверенность в политике как таковой, а политические элиты стали уязвимыми. В результате, инвесторы предпочитают размещать деньги в хранилищах за пределами России. Многие молодые россияне уже вывезли капитал за границу.

Сверхбогатые люди тоже не чувствуют себя в безопасности: в отличие от других стран, в РФ большая часть прибыли в кэше, доходы – изменчивые​ и непостоянные. Этого нет у их коллег из других стран. Сейчас много олигархов противостоит призывам Кремля вернуть состояние домой. Но именно на элиты (и собственный бренд – 24) Путин и полагается, чтобы сдерживать гнев улицы и вызовы от окружения.

В последнее время, популярность Путина в России значительно упала / Фото The Guardian

За последние 20 лет, популярность Путина составляла стабильно высокие 74% и есть мало причин сомневаться в честности россиян. Но опять же, такие высокие рейтинги обусловлены экономическим подъемом, который вдвое увеличил экономику России между 1998 и 2008 годами. И аннексией Крыма после того.

С 2018 года популярность лидера РФ колеблется, падая до 32% в феврале 2021 года. Поддержка 5-го срока упала до 48%, 41% россиян предпочитают, чтобы Путин вообще ушел.

История тоже имеет пример для президента России. Еще во времена Хрущева, пишет американский политолог Уильям Таубман, тот жаловался Фиделю Кастро на... ограничение своей власти. Хотя тогда (1953-1964 годы) Генсек СССР руководил Компартией и бюрократический аппарат имел гораздо сильнее Путина сейчас.

Можно подумать, я могу что-то изменить в этой стране. Ни черта я не могу! Независимо от изменений, которые я продвигаю, все остается как есть. Россия – бочка с тестом. Вы опускаете руку ко дну, думаете, что король ситуации. Вы вытягиваете руку, остается дыра. Но тесто разрастается снова. Такой и является Россия,

– Хрущев к Кастро.

Делегация полномочий и маскировка

Огромные размеры и бюрократическая сложность России наталкивает на очевидное: Путин должен делегировать власть и полномочия вниз, в регионы. Чтобы там чиновники низшего уровня уже принимали решения. А те имеют собственные интересы, которые могут не совпадать с видением Кремля.

Из-за слабости государственных институтов, Путин должен сотрудничать с местными бизнесменами. А им более интересно зарабатывать деньги, чем служить государству. Авторитет президента России проходит через сложную цепочку из шпионов, бюрократов и бизнесменов. Поэтому неизбежно происходит пробуксовка. А в конце политика реализуется не всегда так, как он это видел (и считал лучшим).

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Проблема становится острее, когда Путин пытается использовать правдивое отрицание. Это наиболее ярко проявилось во время конфликта на востоке Украины. Там Путин сотрудничал с олигархом Константином Малофеевым. Он якобы финансировал частных наемников, которые поддерживали косвенные связи с солдатами РФ.

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Однако, в июле 2014 года, боевики сбили малазийский пассажирский "Боинг". Более 300 человек погибли. Позже расследование доказало вину России в поставках "Бука", из которого был сделан роковой выстрел. Такую же тактику россияне используют и во время кибератак. Хакеры работают в частных компаниях полулегально, но закреплены за спецслужбами.

В 2016 году неряшливость российских хакеров помогла США определить Россию виновником взлома сервера Демпартии США. Это привело к власти Дональда Трампа. Марк Галеотти, признанный эксперт по России, назвал такие действия по делегированию грязной работы другим "адхократией".

Адхократия "Власть конкретного случая", гибкая, творческая и неформальная форма социальной организации. По своей сути – противоположность бюрократии. Эта система игнорирует принципы классического менеджмента, согласно которым, у каждого есть постоянная роль. В адхократии индивидуумы могут свободно использовать свои таланты в зависимости от потребностей.

В политике, этот метод скрывает руку Москвы, но ослабляет власть над последствиями действий. Приходится бороться и с более обыденными событиями. В 2012 году вышли пункты Путина для усиления экономического роста, социальных программ. Указы были слабо сформулированы (потому что сама бюрократия, которая их породила – слабая).

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Текст оптимистично предполагал рост на 7% в год, что было и остается нереальным темпом. Еще более показательным было отсутствие исполнения, то есть имплементации. На пятилетие указов Сергей Миронов, тогдашний глава партии "Справедливая Россия", заявил, что реализовано лишь 35 из 179 приказов. И это только то, что комитет Госдумы мог контролировать.

Двойная угроза власти

Оставаясь в клетке из тех компромиссов, которые позволяют им усиливать власть, персоналистические автократы пытаются балансировать между двумя основными угрозами. Первая это протест элиты, вторая – протест народа. Ближайшее окружение обеспечивает выживание режима (яркий пример – КНДР – 24).

Это касается и ближайших партнеров, которые разбогатели гораздо больше чем когда-то мечтали. Но такая элита – всегда потенциальная угроза, на них нельзя слишком опираться ради поддержки – могут свергнуть. Редко бывает политический инсайдер, который не считает, что сделает дело лучше босса.

С другой стороны, автократы сталкиваются с низовыми протестами. "Цветные революции" свергли лидеров в Грузии в 2003 году, Украине в 2004 и Кыргызстане в 2005. Мало что оживляет Кремль больше чем страх, что у них повторится то же самое. Собственно, крупные акции протеста в 2011-2012 годах из-за сфальсифицированных выборов доказали это.

Кремль ответил увеличением наказания за участие в незаконных митингах и их организации. Эти двойные угрозы загнали Путина в тупик. Шаги, которые уменьшат шанс переворота элит увеличат шанс народного восстания и наоборот. Инвестиции в безопасность, которая сдерживает элиты и покупает лояльность, ослабляют социальные службы.

А последние – единственное, что сдерживает народ от разжигания еще больших протестов. Напротив, социальное государство и выплаты успокаивают общественность, но невыгодны элитам. Потому что уменьшают государственные расходы, усиливая риск дворцового переворота. В общем, Путин должен пройти по узкой тропинке между двумя угрозами.

Друзья должны получить право участвовать в достаточной коррупции и саморазвитии (или нет), чтобы сохранить их преданность престолу. Достаточно широкий экономический рост должен удержать народ от протестов. И здесь снова вспомним первые 10 лет Путина. Из-за высокой цены на нефть, ему удалось нивелировать обе угрозы, вознаградив народ и приближенных невероятным обогащением.

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Но времена нефти по 100 долларов США за баррель – давно уже история и теперь Путин должен выбирать что-то одно за раз. Экономическое величие режима падает, что вызывает трения внутри элитного круга. И тут понеслось: действующего министра арестовывают за взятку, сенатора прямо на полу Федеральной Ассамблеи – за убийство, выдающегося американского бизнесмена – просто так.

Неравномерное распределение богатств в РФ относительно США / Графика PBS

Преследования за экономические преступления, которые являются часто прикрытием грубых рейдов, выросли на треть в 2019. Россияне тоже неспокойны. В период пенсионных реформ 2013 и 2019 годов, реальный доход домохозяйств падал ежегодно. Это отняло 15% рейтинга одобрения Путина, главной причиной протестов стали экономические трудности. Навального поддержали более чем в 100 городах (и здесь уже люди были открыто против Путина).

Тяжелая дилемма за пределами страны

Внешняя политика РФ сталкивается с подобной дилеммой. Чтобы обеспечить экономический рост, нужно открыть страну для внешней торговли, инвестиций. А для этого надо сделать справедливые суды, уменьшить коррупцию, укрепить верховенство права, усилить конкуренцию.

Жесткая внешняя политика Кремля усилила только фирмы в секторах импорта и "ястребов" в правительстве. Так, более конфронтационный взгляд на мир вернул Москву на мировую шахматную доску, обеспечив Путину место в истории. Но также препятствовал нужным экономическим изменениям, которые в долгосрочной перспективе укрепили бы позиции РФ за рубежом.

Большинство россиян переживает за свое благосостояние, чем за величие страны. Аннексия Крыма и война в Украине привели к санкциям, которые еще больше затормозили экономику. Это отпугнуло инвесторов, уменьшило доступ России к иностранным технологиям и финансам.

Кремлевские элиты часто требуют их отменить, а это – сигнал хоть и периодической, но боли, которую они наносят некоторым олигархам. Менее конфликтная внешняя политика могла бы предотвратить это и Путин, считают авторы, это понимает.

Алексей Кудрин, главный аудитор правительства (и глава Минфина в 2000-2011 гг.) сказал на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2018 году: "успех экономической политики России зависит от уменьшения напряженности в отношениях с Западом". Такой комментарий вызвал негативную реакцию со стороны МИД РФ.

Путин продолжает бросать тому же Западу вызов, в частности – США. Таким образом, повышая популярность среди националистов. Но, как и со всеми стратегиями Путина, которые касаются управления угрозами правлению, подкормка патриотизма имеет свою цену – экономический рост.

Риски дальнейших репрессий

Как и все автократы его категории, Путин имеет относительно тупые инструменты. Он контролирует СМИ, но не является главным манипулятором. Если бы он мог, общественное мнение больше бы отражало линию Кремля по внешней политике. Если аннексия Крыма была безумно популярной, то вот поддержка боевиков на востоке Украины и Башара Асада в Сирии – является уже достаточно скромной.

Несмотря на жесткую обоюдную риторику, большинство россиян дружелюбно относятся к украинцам (впрочем, этот тезис довольно спорный. Также многие максимально не любят Украину – 24). На этом же уровне и отношение к США. Впрочем, 2/3 россиян (данные на 2020 год) считают, что Запад все же следует рассматривать как партнера, а не как соперника или врага.

Попытки Кремля переложить вину за собственные проблемы на другие страны тоже не удались. Мало кто в РФ считает, что правительство способно улучшить положение. В битве телевизора с холодильником, последний пока выигрывает.

Часть проблемы Кремля в том, что манипуляция информацией имеет и обратный эффект: российские зрители стали более скептическими (это спорный тезис, иначе бы не верили в кучу фейков – 24). Доверие к контенту упало с 79% в 2009 до 48% в 2018. ТВ источник новостей для 69% россиян на 2020 год.

А значит, у Путина остается только силовая карта, которую он играл все чаще на фоне застоя в экономике и угасания эйфории от аннексии Крыма. Быть политической оппозицией в России теперь сложнее. Быть избранным на политическую должность не от партии власти – очень сложно даже на местном уровне.

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Были созданы и введены в действие законы об иностранных агентах, клевета в Интернете теперь наказывается реальным сроком за решеткой. Арест и осуждение Навального, жестокое обращение с другими протестующими – логическое продолжение репрессивных тенденций. А еще это знак, что его инструменты не работают.

Как сказал политолог Кристиан Дэвенпорт, авторитарные режимы все сильнее полагаются на репрессии, а проблемы "увековечиваются" и не решаются. Репрессии против акций из-за плохого уровня жизни только усиливают народные жалобы. Особенно среди незащищенных слоев населения. И еще больше закрепляют тех, кто выигрывает от ситуации.

А также такие меры усиливают зависимость Путина от сил безопасности. Они усилили власть Путина, отодвинули оппозицию на обочину, но не решили основных проблем, которые угрожают его власти. Это не способствовало экономическому росту, не уменьшало коррупцию, не защищало частную собственность. Совсем наоборот: коррумпированные силовики и чиновники получили почти полную свободу.

Эпилог: Путин и будущее

Капитал, конечно же, отреагировал бегством. Если цены на энергоносители останутся там где они сейчас, будущее Путина – нестабильное. Несмотря на дальнейшие репрессии и дополнительные ограничения политических прав, дальнейшие "закручивания гаек" выглядят неизбежными.

Например, РФ уже объявила войну современным соцсетям и Интернету. Facebook, Twitter, TikTok, Youtube, даже собственным VK и "Одноклассники" из-за якобы неспособности удалить вредоносный контент.

Парламентские выборы в сентябре могут быть опасными. Рейтинг "Единой России" ниже чем когда-либо, полагаться на большую фальсификацию тоже рискованно.

После украденных выборов президента в соседней Беларуси состоялся месяц протестов, такой судьбы Кремль точно хочет избежать. Путин на троне после 2024 только усилит экономическую стагнацию. Население будет недовольно из-за неспособности улучшить уровень жизни и управления. Все это выльется в дальнейшие репрессии против оппонентов режима.

Будущее Путина выглядит все более нестабильным в последнее время / Фото EURACTIV

Путин не сталкивается с непосредственной угрозой своей власти. Он ловкий тактик с большими финансовыми запасами, а оппозиция – дезорганизована. Однако выйти из дихотомии мучительных компромиссов будет сложно. От того, как Кремль уравновешивает все интересы, будет зависеть его будущее.