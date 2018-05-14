Смертельное ДТП в Беларуси: погибшего мальчика доставят в Украину спецтранспортом
Украина направила в Беларусь спецтранспорт для транспортировки на Родину тела погибшего в смертельном ДТП мальчика из Сум.
13 мая в Брестской области Белоруссии в автомобильную аварию попала детская футбольная команда из Украины. В результате ДТП погиб 13-летний мальчик из Сум.
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Еще шестеро детей попали в больницу, двое из них – в тяжелом состоянии.
14 мая стало известно, что водителя, который управлял микроавтобусом с юными украинскими футболистами, задержали.
Днем в понедельник министр молоди и спорта сообщил, что тело погибшего украинца будет доставлено в Украину спецтранспортом.
В Беларусь из Сум выехал специальный транспорт для доставки тела погибшего юного футболиста в Украину,
– написал Жданов в своем Facebook.
За детьми, которые не пострадали уже прибыли родители.
Министр также уточнил, что при необходимости ГСЧС Украины готова отправить медицинский самолет в Брест, "но в настоящее время ряд пострадавших нетранспортабельны".