Смертельна ДТП у Білорусі: загиблого хлопчика доставлять в Україну спецтранспортом

Україна скерувала у Білорусь спецтранспорт для транспортування на Батьківщину тіла загиблого у смертельній ДТП хлопчика із Сум.

13 травня у Брестській області Білорусі в автомобільну аварію потрапили діти з України. Внаслідок ДТП загинув 13-річний хлопчик із Сум. Зазначають,що була не футбольна команда, українські школярі їздили у Польщу для обміну досвідом – це нові данні про фатальне зіткнення у Білорусі.

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Ще 6 дітей потрапили у лікарню, двоє з них – у важкому стані, за них борються білоруські медики.

Відправила дітей до Польщі вчителька з Великописарівського району. Школярі були звідти, а також з Краснопільського району, Сум та Глухова. Відомо, що вчителька поїхала в Брест у лікарню. На дзвінки не відповідає, однак, дає свідчення місцевій поліції.

У Сумській гімназії №1 і вчителі, і учні оговтуються від сумних нових. Кажуть, що загиблий Владислав Кушніренко був відмінником.

14 травня стало відомо, що водія, який керував мікроавтобусом з юними українськими футболістами, затримали. Вдень у понеділок міністр молоді та спорту повідомив, що тіло загиблого українця буде доставлене в Україну спецтранспортом. До дітей вже приїхали їхні родичі.

До Білорусі з Сум виїхав спеціальний транспорт для доставки тіла загиблого юного футболіста в Україну,

– написав Жданов у своєму Facebook.

За дітьми, які не постраждали, вже прибули батьки. Міністр також уточнив, що за потреби ДСНС України готова відправити медичний літак до Бреста, "але наразі низка постраждалих нетранспортабельні".