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Состояние здоровья Сенцова вызывает беспокойство, – правозащитница

26 Читати новину українською
Состояние здоровья Сенцова вызывает беспокойство, – правозащитница
Состояние здоровья Сенцова вызывает беспокойство, – правозащитница / ogo.ua

Олег Сенцов голодает уже 30 день. Его правозащитница Зоя Светова рассказала, что сейчас состояние здоровья украинского пленника Кремля Олега Сенцова вызывает беспокойство.

Об этом она сообщила в Facebook.

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По ее словам, политзаключенный находится в медчасти и врачи за ним хорошо следят.

И тем не менее несгибаемый украинец передает всем привет. У них там потеплело,
– говорится в посте.

Напомню, что Олег Сенцов голодает с 14 мая в российской колонии в Лабытнанги. Единственное требование для прекращения голодовки Сенцова – освобождение всех украинских политзаключенных. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.

К слову, сейчас проходит однодневная акция голодовки в знак поддержки Олега Сенцова. Ее уже поддержали Украинский конгрессный комитет Америки и Союз украинской диаспоры в Австралии.

Теги: Новости Украины голодовка Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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